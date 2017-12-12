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Клин клином: как калифорнийские пожарные борются с "Томасом"
12.12.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Пожар "Томас", который бушует на территории штата уже больше недели, стал пятым по величине в истории Калифорнии. По последней информации выгорело уже более 100 тысяч гектаров леса, причем только за минувшие выходные огнем поражено более 10 тысяч гектаров.
© REUTERS/ GENE BLEVINS
Власти штата объявили эвакуацию населения в зоне пожара. Из опасной зоны вывезено более 200 тысяч человек, еще 30 могут быть эвакуированы в случае необходимости. В штате
Пожарные начали бороться с огнем нестандартным способом — они пустили встречный пал травы наперерез огню. В воздухе постоянно находятся пожарные самолеты, которые сбрасывают на горящие леса тонны специальной жидкости.
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Пожарные продолжают борьбу с огнем, который охватил леса в Калифорнии. Смотрите на видео, как экстренные службы пытаются остановить природный пожар.
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