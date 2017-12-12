Пожар "Томас", который бушует на территории штата уже больше недели, стал пятым по величине в истории Калифорнии. По последней информации выгорело уже более 100 тысяч гектаров леса, причем только за минувшие выходные огнем поражено более 10 тысяч гектаров.



© REUTERS/ GENE BLEVINS Лесные пожары в Калифорнии охватили площадь в 100 тысяч гектаров

Власти штата объявили эвакуацию населения в зоне пожара. Из опасной зоны вывезено более 200 тысяч человек, еще 30 могут быть эвакуированы в случае необходимости. В штате объявлен режим ЧС .

Пожарные начали бороться с огнем нестандартным способом — они пустили встречный пал травы наперерез огню. В воздухе постоянно находятся пожарные самолеты, которые сбрасывают на горящие леса тонны специальной жидкости.

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