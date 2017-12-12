Малая арена спортивного комплекса "Чижовка-Арены" во вторник приняла финал городского этапа республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба". В решающем поединке сошлись "Грифоны" (Центральный район) и "Медведь" (Московский район). Победу со счетом 3:1 праздновала команда "Грифоны", в которой выступает младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай. К слову, он отличился в матче забитой шайбой и голевой передачей. Лукашенко-младший также был признан лучшим нападающим по итогам турнира.

"Грифоны" завоевали путевку на республиканские соревнования, где они поборются за главный приз с сильнейшими командами из областей. На республику также поедут из "медведи" как финалисты городского этапа.

Юные хоккеисты из Центрального района столицы в третий раз побеждают на минском этапе "Золотой шайбы". Кроме того, они дважды становились чемпионами страны в младшей возрастной группе.

Финал республиканских соревнований пройдет в Минске с 3 по 7 января.