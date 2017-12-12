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Новый премьер Польши пообещал не вырубать Беловежскую пущу

12.12.2017 20:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек – Sputnik. Польша выполнит решение суда Европейского созза, вынесенное по вопросу вырубки Беловежской пущи, сообщил во вторник премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Новый премьер Польши пообещал не вырубать Беловежскую пущу
© REUTERS/ Kacper Pempel
Скандал с вырубкой Беловежской пущи дошел до суда ЕС

Новый глава правительства Польши выстил во вторник в сейме с программной речью, в которой, в частности, затронул ситуацию, сложившуюся с польской частью реликтового леса. Ранее суд ЕС пригрозил польским властям штрафом в 100 тысяч евро за вырубку деревьев в Беловежской пуще.

"Леса – наше богатство, лучше всех о нем заботятся лесники. Их деятельность в Беловежской пуще проводилась с целью охраны. Мы уважаем постановления Европейского суда и поступим в соответствии с его решением", – заявил Моравецкий.

Польше запретили вести санитарные рубки в пуще в июле текущего года после рассмотрения в суде ЕС иска, поданного Еврокомиссией. Деревья в пуще рубили в рамках борьбы с жуком-короедом, наносящим существенный вред лесным угодьям.

Беловежская пуща является крупнейшим первобытным лесом в Европе. На территории Польши находится Беловежский национальный парк, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в Беларуси – нацпарк "Беловежская пуща".

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Теги: Минск
 
 
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Польше запретили вести санитарные рубки в пуще в июле текущего года после рассмотрения в суде ЕС иска, поданного Еврокомиссией.

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