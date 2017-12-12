Как сейчас выглядит будущий СИЗО, куда переедет Володарка из центра Минска

Недавно на архитектурном хакатоне минчане предложили несколько идей развития Володарки после ее закрытия. Мы же решили посмотреть, как продвигается стройка СИЗО в Колядичах, куда должна переехать тюрьма из центра столицы.





В 2010 году в промзоне в Колядичах началось строительство комплекса зданий и сооружений следственного изолятора и республиканской общесоматической больницы для заключенных.

В Колядичи переедет Володарка, а Пищаловский замок, который после обрушения одной из башен находится в аварийном состоянии, планируют отдать городу. Ориентировочно это произойдет в 2020 году.



СИЗО на Володарского. Фото с сайта ais.by

Последний раз о ходе строительства нового СИЗО мы писали в 2015 году. Тогда, согласно указу президента № 288, объект должны были уже сдать. Но в 2013 году выявили факты взяточничества и хищения стройматериалов, и финансирования на объект не хватило. В 2015 году для сдачи комплекса поставили новые сроки — 2020 год.

Расположение объекта мы отметили на карте.

Сейчас стройка выглядит так. Как говорят строители, на участке работает около 200 человек.



Административное здание комплекса.



Здание республиканской общесоматической больницы для заключенных.

Работы тут возобновились только весной 2017 года. Пока на 90% готова лишь больница. Также видна серая коробка административного здания. Как видим, самого СИЗО еще нет.

«Успеем ли сдать в срок? Все зависит от финансирования», — говорит прораб Иван Солтанович.

Согласно паспорту объекта, сейчас идет вторая очередь строительства, в ходе которой должны возвести здания и сооружения СИЗО первого-пятого пусковых комплексов. Сдать вторую очередь должны 31 декабря 2017 года.





Заказчиком объекта по паспорту является УКС Мингорисполкома.

— По мере выделения средств из республиканского бюджета продолжается стройка. Если мне не выделяются деньги в полном объеме, что я могу рассказать про стройку?, — сказал главный инженер предприятия Александр Яскевич.

Он посоветовал обратиться в Департамент исполнения наказаний МВД, для которого и строят новое СИЗО. Комментировать ситуацию по телефону в силовом ведомстве отказались, TUT.BY направил в ДИН письменный запрос.



