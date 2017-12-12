|
Как сейчас выглядит будущий СИЗО, куда переедет Володарка из центра Минска
Недавно на архитектурном хакатоне минчане
В 2010 году в промзоне в Колядичах началось строительство комплекса зданий и сооружений следственного изолятора и республиканской общесоматической больницы для заключенных.
В Колядичи переедет Володарка, а Пищаловский замок, который после обрушения одной из башен находится в аварийном состоянии, планируют отдать городу. Ориентировочно это произойдет в 2020 году.
Последний раз о ходе строительства нового СИЗО мы
Расположение объекта мы отметили на карте.
Сейчас стройка выглядит так. Как говорят строители, на участке работает около 200 человек.
Работы тут возобновились только весной 2017 года. Пока на 90% готова лишь больница. Также видна серая коробка административного здания. Как видим, самого СИЗО еще нет.
«Успеем ли сдать в срок? Все зависит от финансирования», — говорит прораб Иван Солтанович.
Согласно паспорту объекта, сейчас идет вторая очередь строительства, в ходе которой должны возвести здания и сооружения СИЗО первого-пятого пусковых комплексов. Сдать вторую очередь должны 31 декабря 2017 года.
Заказчиком объекта по паспорту является УКС Мингорисполкома.
— По мере выделения средств из республиканского бюджета продолжается стройка. Если мне не выделяются деньги в полном объеме, что я могу рассказать про стройку?, — сказал главный инженер предприятия Александр Яскевич.
Он посоветовал обратиться в Департамент исполнения наказаний МВД, для которого и строят новое СИЗО. Комментировать ситуацию по телефону в силовом ведомстве отказались, TUT.BY направил в ДИН письменный запрос.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Узнали, как продвигается строительство нового СИЗО.
|
Архив (Разное)
Комментарии