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Белорусская конькобежка завоевала олимпийскую лицензию на дистанции 3000 м

13.12.2017 07:54 — Разное | Tut.by  
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Белорусская конькобежка Марина Зуева получила право выступить на Олимпиаде-2018 на дистанции 3000 метров.


Марина Зуева. Фото: БЕЛТА

Марина Зуева занимает 9-е место в зачете Кубка мира на этой дистанции, в активе Зуевой 123 балла. На этапе в Солт-Лейк-Сити белоруска заняла 6-е место с результатом 4.02,32.

Отметим, что на участие в главных стартах четырехлетия претендует также белорус Игнат Головатюк. Окончательный список Международный союз конькобежцев опубликует в ближайшие дни.

Зимняя Олимпиада в Южной Корее пройдет 9−25 февраля 2018 года.

 
 
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Белорусская конькобежка Марина Зуева получила право выступить на Олимпиаде-2018 на дистанции 3000 метров.

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