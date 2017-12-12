Белорусская конькобежка завоевала олимпийскую лицензию на дистанции 3000 м

Белорусская конькобежка Марина Зуева получила право выступить на Олимпиаде-2018 на дистанции 3000 метров.



Марина Зуева. Фото: БЕЛТА

Марина Зуева занимает 9-е место в зачете Кубка мира на этой дистанции, в активе Зуевой 123 балла. На этапе в Солт-Лейк-Сити белоруска заняла 6-е место с результатом 4.02,32.

Отметим, что на участие в главных стартах четырехлетия претендует также белорус Игнат Головатюк. Окончательный список Международный союз конькобежцев опубликует в ближайшие дни.

Зимняя Олимпиада в Южной Корее пройдет 9−25 февраля 2018 года.