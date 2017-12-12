Что принесет больше пользы утром: тренировка или сон?

Если вы работающие родители, найти время для тренировок в течение недели трудно. Кажется, что единственная возможность позаниматься — это проснуться пораньше. «Что лучше для здоровья: спать по восемь часов в течение рабочей недели безо всяких тренировок или спать по шесть с половиной или семь часов и заниматься утром?» — на этот вопрос отвечает The New York Times .

Сон или тренировка?

— Выбор ужасный, — признал исследователь сна Гарвардской медицинской школы, профессор Чарльз Цейслер. — И сон, и физические упражнения — это ключевые составляющие здорового образа жизни, которые не должны быть противопоставлены друг другу.

Сон для тренировок очень важен: он снижает вероятность травмы и позволяет мышцам восстановиться после упражнений. Если спать мало, ослабнет имунная система. В результате можно заболеть — а значит, тренироваться все равно не получится. Приносить сон в жертву чревато, среди прочих проблем со здоровьем, набором веса, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. С другой стороны, регулярные тренировки дают нам много преимуществ: в том числе, крепкий сон.

Когда мы ложимся поздно (особенно если время перед сном проводим за телевизором, ноутбуком или уткнувшись в смартфон), наши биологические ритмы сдвигаются. Но людям все еще нужно около восьми часов, чтобы выспаться. Поэтому если вы решите позаниматься после шести с половиной часов сна, то, по сути, «будете тренироваться во время своей биологической ночи», объяснил Чарльз Цейслер.

Исследования, проведенные в Северо-Западном университете, показали: мышечные клетки также имеют циркадные ритмы. Они работают и восстанавливаются намного лучше в течение биологического дня. «Таким образом, тренироваться в то время, когда у вашего организма биологическая ночь, непродуктивно» — подытожил ученый.

Можно ли успевать и то, и другое

Если у вас категорически не хватает времени для тренировок, велнесс-коуч в клинике Майо Дезире Аренс предлагает вписывать физическую активность в ваше расписание даже без посещения спортзала — например, бегом подниматься по лестнице домой. Еще один вариант — разбить тренировку на отдельные упражнения и выполнять их в течение дня.

— Но если ваш ребенок еще совсем мал, это нормально — признаться себе, что в вашей жизни не самое подходящее для тренировок время. Не паникуйте и не думайте, что больше не сможете вернуться к занятиям, — успокаивает коуч.