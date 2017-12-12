Тест-драйв: Geely Atlas против Kia Sportage. Белорусский кроссовер дешевле, но хуже ли?

Белорусско-китайский новичок Geely Atlas против корейского корифея Kia Sportage. Разве можно было себе представить, что эти автомобили сойдутся в сравнительном тесте? Но после первого знакомства с Geely Atlas мы решили, что он достоин хорошего соперника. Наша цель — выяснить, настолько ли лучше Kia Sportage, насколько он дороже? А вдруг и вовсе окажется, что китайцы уже догнали корейцев.





Все ли решает цена?

Официальные цены на Geely Atlas обещают объявить 15 декабря, причем уже ходят слухи, что они окажутся даже ниже заявленных 18 тысяч долларов за базовую комплектацию. Но пока будем отталкиваться от этих цифр. Мы уже проводили сравнительный анализ цен конкурентов , где выяснили, что базовый Kia Sportage оснащен немного лучше Geely Atlas, но при этом почти на 2 тысячи долларов дороже. Однако к нам на тест попали машины в далеко не стандартном оснащении.

Kia Sportage достался в комплектации Exclusive. Отметим наиболее важные опции. Здесь есть литые диски R17, биксеноновые фары, отделка рулевого колеса и кулисы АКП искусственной кожей, комбинированная отделка сидений (ткань + искусственная кожа), 6 подушек безопасности, подогрев рулевого колеса и задних сидений, круиз-контроль, камера заднего вида, датчики парковки спереди и сзади, система бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой, мультимедийная система с 7-дюймовым цветным экраном, двухзонный климат-контроль. Все это подняло цену Kia Sportage до 27 800 долларов.

Короткая видеоверсия тест-драйва от наших партнеров, канала Test-DriveTV Полную видеоверсию тест-драйва можно посмотреть здесь

Доступный для тестов Geely Atals — предсерийный экземпляр, так что о комплектации пока судить сложно. Но в конкретном автомобиле были круиз-контроль с кнопками управления на руле, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, система удержания автомобиля Auto Hold, двухзонный климат-контроль, система бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой, кожаная отделка рулевого колеса.

По технике — почти паритет





И пусть в комплектациях и ценах пока порядка нет, зато технически автомобили оказались похожими. Оба с передним приводом и шестидиапазонными «автоматами». Подвески тоже похожи — спереди у обоих автомобилей стойки МакФерсон, сзади — многорычажные конструкции.

Силовые агрегаты разного объема — 2,4 литра у Atlas и 2 литра у Sportage, но мощность у них практически одинаковая — 148 и 155 «лошадок» соответственно. Но есть интересный нюанс. Мотор Geely достигает своих показателей всего при 5300 об/мин, тогда как двигатель Kia раскручивается до 6200 об/мин. Но заметим, что по величине крутящего момента впереди оказывается Geely. Его мотор выдает тягу 225 Нм, а у Kia — 192 Нм.

Динамические характеристики Geely Atlas — пока неизвестны. А вот Kia Sportage разгоняется до сотни за 11, секунды. Паспортный расход топлива для Atlas указывается на уровне 9,4 литра на «сотню», а для Kia — 7,9 литра в комбинированном цикле.

По длине Kia Sportage немного проигрывает, а вот колесная база у автомобилей абсолютно одинаковая — 2670 мм. Ну что ж, соперники и правда очень близки по характеристикам, так что самое время приступить к бою.

Интерьеры. Уютно, качественно, но с оговорками





Начнем с предполагаемого фаворита, Kia Sportage. Интерьер корейского кроссовера — не светоч дизайнерской мысли, но намеки на это есть. Чувствуется стиль, хотя не всем он по вкусу. Верхняя часть передней панели из мягкого пластика, а вот нижние, светло-коричневые панели — жесткие, как кирза, и выглядят довольно дешево. Вставки «под кожу» даже не пытаются казаться натуральными. Рулевое колесо тоже обшито искусственной кожей, причем довольно скользкой и тонкой.

Кресла просты и невыразительны, зато имеют широкие диапазоны регулировок, особенно по высоте. Можно опустить его едва ли не до пола. Боковая поддержка слабая, зато при плотной комплекции не будет тесно. Проколов по части эргономики мы не заметили, разве что к обзорности есть претензии из-за широких передних и задних стоек.



Пересаживаемся в Geely Atlas и понимаем, что китайцы действительно шагнули далеко вперед и стремительными темпами приближаются к корейским автомобилям. Более того, в Atlas нет ощущения, что на тебе сэкономили. К качеству отделки подошли со всей тщательностью. Все панели плотно подогнаны друг к другу, клавиши и кнопки нажимаются с приятными и выверенными усилиями. Это точно китайский автомобиль?

Пожалуй, придраться можно к заметному стыку дверей и передней панели. Кроме того, сама передняя панель в этой комплектации из жесткого пластика, хотя в дорогих версиях будет использоваться ее мягкий вариант. Рулевое колесо обшитой кожей, она более грубой фактуры, чем в Kia, зато не так скользит в руках. Серебристые вставки — из пластика, хотя весьма недурно имитируют алюминий.

Кресло водителя установлено высоковато. Те, кто любят более глубокую и низкую посадку, останутся недовольны. Профиль кресла удачный, набивка плотная, но не жесткая. Рулевая колонка регулируется по углу наклона и вылету.



Задний диван Kia Sportage гостеприимен к пассажирам. Места хватает и над головой, и для ног. Но вот голени упираются в жесткую поперечину переднего кресла. Угол наклона спинки можно изменять. Есть подлокотник с двумя подстаканниками. В центральной консоли в ногах пассажиров предусмотрены две розетки для подключения мобильных устройств. Тоннель пола невелик и вряд ли помешает центральному пассажиру.





Задний диван Geely Atlas проигрывает по удобству. Нет подлокотника (возможно, будет в дорогих комплектациях), а спинка не имеет регулировки по углу наклона. Кроме того, профиль спинки не самый удачный, он ощутимо выпирает в районе поясницы. В дальней поездке не расслабишься. Но по запасу пространства для ног и головы Atlas не уступает. Тоннель пола у него почти отсутствует, так что третий пассажир будет чувствовать себя прекрасно. Подогрев задних сидений есть в топовых версий.





Багажник Kia Sportage в стандартном варианте предлагает 503 литра (видимо, с учетом небольшого подполья) и небольшую погрузочную высоту (74 см). Спинки задних сидений складываются по частям практически вровень с полом. Под ним хранится полноразмерное запасное колесо и остается немного пространства для мелочей вроде аптечки, огнетушителя и небольшого набора инструментов.





Багажник Geely Atlas в обычном варианте предлагает всего 320 литров. Это на уровне хэтчбеков С-класса. Не прибавляет оптимизма и большая погрузочная высота — 82 см. Забрасывать мешки с картошкой — то еще удовольствие. Но зато кроме основного объема Atlas предлагает внушительное подполье, где хранится «докатка». Есть в багажнике и розетка-«прикуриватель». А еще пожалуемся на недостаточную высоту подъема двери багажника. Высокий человек рискует врезаться лбом в кромку.

Спинки задних сидений складываются, но образуют заметную ступеньку — ровного пола не получается.

Динамика и управляемость





Комфорт, еще комфорт! Так и хочется воскликнуть, проехав несколько километров на Geely Atlas. В поведении на дороге нет ничего, что выдавало бы в Atlas китайское происхождение. Уши сразу замечают очень хорошую звукоизоляцию. Подвеска настроена исключительно на комфорт. Никаких тебе европейских штучек вроде зажатых короткоходных подвесок. Да, есть небольшая раскачка на волнах, заметные крены в поворотах. Но на руле присутствует внятное реактивное усилие, в поворотах не надо «нащупывать» траекторию.





«Автомат» подчеркнуто нетороплив, но переключается плавно и незаметно. Активная езда на белорусском кроссовере удовольствия не доставит, а вот расслабиться за рулем можно. В городском потоке хватает динамики, а вот на трассе при обгонах могут возникнуть проблемы. И вот почему.

При разгоне в режиме «кикдаун» коробка передач переключается уже при 4700 об/мин. Прямо как в «дизеле». Пробуем использовать ручной режим. То же самое. Не дотянув до 5 тысяч оборотов, коробка переходит на следующую ступень. Из-за этого темп разгона значительно снижается. Такое ощущение, что ограничением оборотов сознательно понизили мощность двигателя. Этот агрегат явно способен выдать больше.

Но отметим тот приятный факт, что даже при максимальных оборотах в салоне сохраняется невысокий уровень шума. Отдельное спасибо — энергоемкости подвески. Никакая разбитая грунтовка не способна вывести из равновесия ни водителя, ни автомобиль.



Kia Sportage не вполне оправдывает приставку «спорт» в своем названии, но на фоне подчеркнуто мягкого Geely Atlas выглядит чуть живее. Двигатель и «автомат» быстрее отзываются на нажатие педали газа, причем здесь есть еще и спортивный режим. Уровень шума при интенсивном разгоне кажется чуть выше.

Подвеска ощутимо жестче, она подробнее передает микропрофиль дороги, кузов вздрагивает при проезде люков и ливневых решеток. Но крены в поворотах меньше, хотя информативного усилия на руле здесь не хватает.

Связка «АКП-двигатель» работает более слаженно, чем у Atlas. На обгоны можно выходить смело, утопив газ в пол. Двигатель раскручивается до максимальных 6200 оборотов, но при этом и «голосит» уже прилично.



По разбитым дорогам Kia Sportage мчит не так уверенно, как Atlas. Главный недостаток — не чувствуется запаса энергоемкости. Там, где на Atlas пролетаешь ходом, на Sportage уже хочется притормозить.

Победа присуждается… Kia Sportage, но ее можно оспорить



Если бы мы проставляли баллы за каждое «упражнение» в тест-драйве, то победу с небольшим перевесом одержал бы Kia Sportage. У него больше багажник, удобнее задний диван, лучше работает связка АКП с двигателем. Но Geely Atlas готов ответить отличной плавностью хода, хорошей звукоизоляцией и, конечно же, ценой.

В большом пассиве у белорусского кроссовера — непонятная ситуация с надежностью, антикоррозийной стойкостью и остаточной стоимостью. Зато при выборе хорошо укомплектованных версий можно сохранить весьма значительную сумму. И это не будет выглядеть экономией на спичках.

Краткие технические характеристики

Модель, побывавшая на тесте AUTO.TUT.BY Geely Atlas Kia Sportage Рабочий объем, см3 2378 1999 Максимальная мощность, л. с. 148 155 Максимальный крутящий момент, Нм 225 192 Максимальная скорость, км/ч н.д. 180 Разгон с 0 до 100 км/ч, с н.д. 11,1 Расход топлива, л/100 км (средний) 9,4 7,9 Длина, мм 4519 4480 Ширина, мм 1831 1855 Высота, мм 1694 1645 Колесная база, мм 2670 2670 Клиренс, мм 190 182