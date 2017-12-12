С 1 января 2018 года вступит в силу положение Налогового кодекса, которое предусматривает обязанность уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных компаний, которые предоставляют услуги в электронной форме физическим лицам в Беларуси. Рассказываем, как это отразится на белорусах в вопросах и ответах.

Что такое «налог на Гугл»? Это не отдельный налог, такое «народное» название пришло к нам из России, кроме того, оно достаточно точно отражает суть платежа. Просто с 1 января НДС в размере 20% будут облагаться услуги, оказываемые белорусским физлицам иностранными компаниями (в том числе Google) в электронном виде.

Кто его будет платить? НДС — налог косвенный. По умолчанию это означает, что перечислять его в наш бюджет будут иностранные компании, однако фактически заплатить разницу придется потребителям услуг, то есть нам с вами. Впрочем, исходя из ценовой политики и ситуации на рынке, компании могут взять налог на себя, уменьшив на его сумму свою прибыль. В этом случае цена для белорусов может и вовсе не вырасти.

Что может подорожать? Всё, что продается иностранными компаниями в электронном виде. Сюда, в частности, относится реализация: игр или приложений (Apple Арр Store, Google Play и другие онлайн-магазины);

музыки, фильмов и электронных книг (в том числе, через Apple iTunes, Google Play Музыку и Фильмы);

аккаунтов в облачных хранилищах (iCloud, Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox и т.д.); рекламы, поисковых услуг, онлайн-аукционов;

доменных имен и услуг хостинга;

платных подписок на онлайн-издания и т.п. Даже если производитель софта зарегистрирован в нашей стране, но продает свои приложения через онлайн-магазины иностранных компаний (например, в Google Play), его приложения будут облагаться 20%-ным налогом.

А что с популярными у нас сервисами Booking, Airbnb и Uber? В применении правил «налога на Гугл» для таких онлайн-сервисов как Booking, Airbnb и Uber, нам помогли разобраться юристы компании REVERA Марина Мишакова и Татьяна Бойчук: Если с сервисом Booking работают белорусские отели, гостиницы (будучи компаниями и ИП) — то они и сейчас уплачивают сами НДС по ставке 20% с вознаграждения Booking. Если же услуги Booking (услугу по содействию контактов с потребителями) приобретают физические лица, это касается ситуаций, когда хозяином отеля выступает физическое лицо не ИП ( а это возможно ), то Booking надо стать на налоговый учет в Беларуси и платить «налог на Гугл». Аналогичная практика сложилась и в России, Booking стал на учет только для уплаты НДС по оборотам с физическими лицами. В связи с этим говорить о подораожании цен на гостиничные услуги нельзя, потому что гостиницы и отели и так НДС уплачивают, а доля частных гостиниц не так велика. Отметим, что Booking, взесив количество физических лиц, с которыми он сотрудничает в Беларуси, может просто закрыть возможность работать с ним в статусе физического лица. При этом Booking сделает портал исключительно для корпоративных клиентов, так как в таком случае именно они платят НДС и становится на учет и платить «налог на Гугл» нет необходимости. Именно так, наверняка, и планирует поступить Google Adwords. Так, по имеющейся информации, с 1 декабря все аккаунты Google Adwords автоматически становятся корпоративными, то есть могут принадлежать только юридическим лицам и ИП, а соответственно, для Google Adwords нет необходимости становиться на налоговый учет в Беларуси и платить «налог на Гугл». У Airbnb ситуация аналогична с Booking. Но так как пользователи услуг этого сервиса, в основном, физические лица, именно они сдают свои квартиры через платформу, то Airbnb надо будет стать на налоговый учет в Беларуси и платить «налог на Гугл» со своего вознаграждения при работе с физическими лицами. Uber для белорусских пользователей представлен через свою нидерландскую компанию Uber B.V. То есть в Беларуси Uber не инкорпорирована, соответственно, на налоговом учете пока не состоит. По соглашению с Uber белорусским пассажирам предоставляются услуги в виде платформы, которая позволяет пассажирам организовать и спланировать поездку/перевозку или оказание логистических услуг водителями. Uber оказывает содействие пассажирам в уплате вознаграждения в адрес водителей, действуя от имени водителей в качестве их агента. То есть пассажир за услуги Uber не платит, комиссию Uber получает за счет водителей. Соответственно, Uber, по мнению юристов REVERA, нет необходимости становиться на налоговый учет в Беларуси, конечно, при условии, что водителями у них являются не физические лица, а ИП или компании. На настоящий момент водители (ИП и ЮЛ) должны платить НДС с комиссии Uber за свой счет.

Кто уже предупредил о подорожании? Возможно, не все иностранные компании успеют изменить цены к 1 января, однако крупные игроки уже успели объявить о подорожании. К примеру, Google предупредила белорусских подписчиков Google музыки о 20%-ном подорожании с 1 января: Один из минских разработчиков ПО сообщил нам, о том, что Apple разослала письма, предупреждающие о грядущем повышении в белорусском App Store стоимости приложений и внутриигровых покупок. Подорожание может затронуть некоторые сервисы «Яндекса». Вот, что рассказали нам в пресс-службе компании: «Что касается сервисов Яндекса для пользователей, в которых есть платные услуги (например, Яндекс. Музыка и Яндекс. Диск): мы анализируем налоговое законодательство Беларуси и определяем план действий. Прямо сейчас мы не готовы сообщить, повысится стоимость этих услуг или нет. Отдельно подчеркнем, что изменения в налоговом законодательстве никак не коснутся клиентов Яндекс. Директа и медийной рекламы, поскольку в Беларуси с клиентами работает местное юрлицо ООО «Яндекс.Реклама», и счета выставляются сразу с белорусским НДС 20%. История не касается и Яндекс. Такси, т.к. оно работает по договорам только с таксопарками и диспетчерскими — то есть с юрлицами.

Это только у нас такой «налог»? Нет, это достаточно распространенная практика. К примеру, в России «налог на Google» по ставке 18% действует с 1 января 2017 года. По состоянию на конец ноября он принес в бюджет около 7 миллиардов российских рублей (примерно 120 миллионов долларов), а в 2018 году от него ожидают поступлений на сумму порядка 9,5 миллиардов рублей (160 миллионов долларов). Из крупных технологических и интернет-компаний в качестве плательщиков этого налога в России зарегистрировались Apple, Amazon, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming и Facebook. «Налог на Гугл» платят и в других странах, например, в Австралии, Индии, Японии и Южной Корее.