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Лучшие модели мира снялись для благотворительного календаря

13.12.2017 08:30 — Разное | Tut.by  
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Основательница издания CR Fashion Book и бывший редактор французского Vogue Карин Ройтфельд выпустила благотворительный календарь. Выручка от продажи календаря будет переведена организации Special Olympics, который занимается проведением спортивных мероприятий для людей с особенностями ментального развития.


С помощью календаря Ройтфельд попыталась привлечь внимание людей к разнообразию красоты.

— За время своей карьеры я не раз замечала соперничество между темнокожими и белокожими моделями, а также девушками с разными типами фигур. Поэтому во время кастинга проекта мы учитывали разнообразие красоты и пригласили несколько свежих лиц, чья красота отличается от привычных канонов. Эта съемка посвящена разным представлениям о прекрасном, рассказывает ELLE.


В съемках приняли участие: Джиджи Хадид, Грейс Элизабет Джоан Смоллс, Хейли Клосон, Пэрис Джексон, Чон Хо Ен, Бинкс Уолтон, Энико Михалик, Ханне Фергюсон, Джоэл Ломбарди, Даниэль Херрингтон, Халиме Аден и Кэндис Свейнпол.












 
 
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Самые сексуальные модели на страницах благотворительного календаря

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