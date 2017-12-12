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Лучшие модели мира снялись для благотворительного календаря
Основательница издания CR Fashion Book и бывший редактор французского Vogue Карин Ройтфельд
С помощью календаря Ройтфельд попыталась привлечь внимание людей к разнообразию красоты.
— За время своей карьеры я не раз замечала соперничество между темнокожими и белокожими моделями, а также девушками с разными типами фигур. Поэтому во время кастинга проекта мы учитывали разнообразие красоты и пригласили несколько свежих лиц, чья красота отличается от привычных канонов. Эта съемка посвящена разным представлениям о прекрасном,
В съемках приняли участие: Джиджи Хадид, Грейс Элизабет Джоан Смоллс, Хейли Клосон, Пэрис Джексон, Чон Хо Ен, Бинкс Уолтон, Энико Михалик, Ханне Фергюсон, Джоэл Ломбарди, Даниэль Херрингтон, Халиме Аден и Кэндис Свейнпол.
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Самые сексуальные модели на страницах благотворительного календаря
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