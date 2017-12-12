Лучшие модели мира снялись для благотворительного календаря

Основательница издания CR Fashion Book и бывший редактор французского Vogue Карин Ройтфельд выпустила благотворительный календарь. Выручка от продажи календаря будет переведена организации Special Olympics, который занимается проведением спортивных мероприятий для людей с особенностями ментального развития.





С помощью календаря Ройтфельд попыталась привлечь внимание людей к разнообразию красоты.

— За время своей карьеры я не раз замечала соперничество между темнокожими и белокожими моделями, а также девушками с разными типами фигур. Поэтому во время кастинга проекта мы учитывали разнообразие красоты и пригласили несколько свежих лиц, чья красота отличается от привычных канонов. Эта съемка посвящена разным представлениям о прекрасном, рассказывает ELLE.





В съемках приняли участие: Джиджи Хадид, Грейс Элизабет Джоан Смоллс, Хейли Клосон, Пэрис Джексон, Чон Хо Ен, Бинкс Уолтон, Энико Михалик, Ханне Фергюсон, Джоэл Ломбарди, Даниэль Херрингтон, Халиме Аден и Кэндис Свейнпол.











































