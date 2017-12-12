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Как выглядит дом, в котором принц Гарри сделал предложение Меган Маркл

13.12.2017 08:29 — Разное | Tut.by  
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Дом в Ситон-Вилладж, в пригороде Торонто (там жила актриса перед переездом в коттедж на территории Кенсингтонского дворца) выставлен на продажу, сообщает Buro24. Именно здесь принц Гарри сделал предложение Меган — в тот момент, когда пара готовила жареную курицу.


Та самая кухня. Фото: freemanrealty

Гарри встал на колено, пока курица была на сковородке. Теперь на пальце у Меган — кольцо с фрагментами броши Леди Ди.


Дом снаружи выглядит скромно Фото: freemanrealty

Стоимость недвижимости — 1 395 000 долларов. Продажей занимается канадское агентство «Freeman Real Estate». В доме шесть комнат, но он относится к люкс-сегменту.


А это та самая спальня. Фото: freemanrealty

Гостинная. Фото: freemanrealty

Столовая Фото: freemanrealty

Задний двор дома Фото: freemanrealty
 
 
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