Как выглядит дом, в котором принц Гарри сделал предложение Меган Маркл

Дом в Ситон-Вилладж, в пригороде Торонто (там жила актриса перед переездом в коттедж на территории Кенсингтонского дворца) выставлен на продажу, сообщает Buro24. Именно здесь принц Гарри сделал предложение Меган — в тот момент, когда пара готовила жареную курицу.



Та самая кухня. Фото: freemanrealty

Гарри встал на колено, пока курица была на сковородке. Теперь на пальце у Меган — кольцо с фрагментами броши Леди Ди.



Дом снаружи выглядит скромно Фото: freemanrealty

Стоимость недвижимости — 1 395 000 долларов. Продажей занимается канадское агентство «Freeman Real Estate». В доме шесть комнат, но он относится к люкс-сегменту.



А это та самая спальня. Фото: freemanrealty



Гостинная. Фото: freemanrealty



Столовая Фото: freemanrealty



Задний двор дома Фото: freemanrealty