Боков: Запад видит наше будущее архаизированным /

В последнее время на интеллектуальных площадках и в экспертных сообществах все чаще звучит вопрос о том, что можно предложить постсоветскому обществу в виде лозунгов, объединяющих массы, которые бы формулировали привлекательный образ будущего в его экономическом и идеологическом воплощении.



© Sputnik/ Александр Шурмелев Политолог: центры силы на карте мира сместились с Запада на Восток

Тема непростая, но крайне важная, если учесть масштабный кризис, охвативший подавляющее большинство стран мира. Гость радио Sputnik Беларусь, политолог Василий Боков, один из авторов набирающего силу проекта — информационно-аналитического портала СОНАР 2050, рассуждает об отсутствии внятного образа будущего.

"Можно допустить ошибку, пытаясь понять, что ты хочешь построить, но самое страшное — не делать ничего! В этом случае будущее создадут вообще без учета твоих интересов. Коллективный Запад в виде США и ЕС, как бывший гегемон, видит наше будущее в виде архаизированного общества. Искусственный интеллект, генная инженерия — это все, по их мнению, не для нас. Они хотят погрузить нас в хаос войны, который неизбежно приведет к нашей архаизации, но делается это под красивыми лозунгами "демократизации", защиты прав человека и так далее", — считает эксперт.

Беседу с политологом Василием Боковым слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.