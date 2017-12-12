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Боков: Запад видит наше будущее архаизированным

13.12.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В последнее время на интеллектуальных площадках и в экспертных сообществах все чаще звучит вопрос о том, что можно предложить постсоветскому обществу в виде лозунгов, объединяющих массы, которые бы формулировали привлекательный образ будущего в его экономическом и идеологическом воплощении.

Боков: Запад видит наше будущее архаизированным
© Sputnik/ Александр Шурмелев
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Тема непростая, но крайне важная, если учесть масштабный кризис, охвативший подавляющее большинство стран мира. Гость радио Sputnik Беларусь, политолог Василий Боков, один из авторов набирающего силу проекта — информационно-аналитического портала СОНАР 2050, рассуждает об отсутствии внятного образа будущего.

"Можно допустить ошибку, пытаясь понять, что ты хочешь построить, но самое страшное — не делать ничего! В этом случае будущее создадут вообще без учета твоих интересов. Коллективный Запад в виде США и ЕС, как бывший гегемон, видит наше будущее в виде архаизированного общества. Искусственный интеллект, генная инженерия — это все, по их мнению, не для нас. Они хотят погрузить нас в хаос войны, который неизбежно приведет к нашей архаизации, но делается это под красивыми лозунгами "демократизации", защиты прав человека и так далее", — считает эксперт.

Беседу с политологом Василием Боковым слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Политолог, бизнесмен, один из авторов информационно-аналитического портала СОНАР 2050 Василий Боков рассуждает о кризисе "образа будущего".

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