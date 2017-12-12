7 декабря 2017 года уже вошел в историю как день 16-ой церемонии награждения победителей фестиваля-конкурса «Выбор года» в Беларуси.

16 лет подряд лучшие товары и услуги отмечаются золотой медалью и получают почетное звание «Выбор года» в Беларуси. Все эти годы фестиваль-конкурс по единым правилам проводится в 5 странах СНГ. Благодаря международному статусу, победителей, отмеченных медалями «Выбор года», легко узнают далеко за пределами страны.

Определение победителей — серьезная работа, которая выполняется оргкомитетом на высоком профессиональном уровне. Ведь на кону доверие участников и потребителей, которые каждый год поддерживают профессиональный выбор своим кошельком.

В этом году масштабное маркетинговое исследование, на основании которого определяются победители, стартовало еще в сентябре. Исследование потребительских предпочтений было проведено давним партнером конкурса — международным исследовательским агентством МАСМИ. Результаты опроса потребителей, оценки экспертного совета, рекламной комиссии, высокого жюри и оргкомитета были суммированы и по результатам комплексной оценки были определены победители в каждой категории.

Важным является тот факт, что методика определения победителей включает обязательную проверку результатов аудиторской компанией с членством в международной сети. Результаты 2017 года были проверены компанией «ФБК-Бел».

Конкурсная часть представляет собой кропотливую и объемную работу, и когда она завершена, Оргкомитет готовит для победителей праздник. Поэтому Выбор года — это еще и фестиваль. Фестиваль победителей, праздник достижений, чествование лидеров.

Церемония награждения победителей всегда проходит ярко и эмоционально насыщенно. Этот год не стал исключением. Победители, принимая награды, заметно волновались, со сцены всем хотелось сказать слова благодарности своим коллегам и командам. Ведь за каждой победой стоит работа целой компании. Ведущие вечера Глеб Давыдов и Люция Геращенко не скрывали своего практического интереса - почти в каждой номинации они находили что-то полезное для себя.

Победителями фестиваля-конкурса «Выбор года 2017» стали:

Продукты питания и напитки:

Питьевая вода года (больших объемов, доставляемая на дом/в офис) ­­- 202

Хлеб года — ВОДАР

Полуфабрикаты в тесте года (пельмени) — МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ

Колбасы варено-копченые года — БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

Предприятие по производству мяса птицы года — АГРОКОМБИНАТ «ДЗЕРЖИНСКИЙ»

Майонез года (отечественного производства) — КАМАКО

Молочные продукты года для питания детей раннего возраста — БЕЛЛАКТ

Шоколад года (отечественного производства) — КОММУНАРКА

Вафельные изделия года (отечественного производства) — ВИТЬБА











Красота и здоровье:

Сеть магазинов бытовой химии и косметики года — ОСТРОВ ЧИСТОТЫ

Косметическая компания прямых продаж года — ORIFLAME

Комплексный уход за лицом года (прямые продажи) — NovAge ORIFLAME

Программа для снижения и контроля веса года — HERBALIFE

Сеть бутиков растительной косметики года — YVES ROCHER

Растительный комплекс года для женского здоровья (при менопаузе) — ФИТО ФИМЭЙЛ

Витаминно-минеральные комплексы года — СУПРАДИН

Средства для лечения сухой кожи года — БЕПАНТЕН КРЕМ

Глюкометр года — BIONIME

Санаторий года — РАДОН

Бытовая химия:

Средство для стирки года (премиальный сегмент) — PERSIL

Одежда, обувь и аксессуары:

Сеть магазинов джинсовой одежды года — COLIN’S

Сеть магазинов обуви года — МЕГАТОП

Товары и услуги для животных:

Сеть магазинов товаров для животных года — ДОКТОР ВЕТ

Ветеринарная клиника года — ДОКТОР ВЕТ













Бытовая техника и электроника:

Пылесос года — LG

Телевизор года с технологией SMART TV — LG

Холодильник года (импортного производства) — LG

Стиральная машина года — LG

Мобильный телефон года — SAMSUNG

Телевизор Ultra HD года с разрешением 4К — SAMSUNG

Холодильник года — АТЛАНТ

Онлайн-гипермаркет бытовой техники и товаров для дома года — 21VEK.BY

Все для дома, строительства и ремонта:

Мебельный центр года — ДОМАШНИЙ ОЧАГ

Офисная мебель года — PRO-TRADE

Матрасы года — VEGAS

Шкафы-купе года — S-KUPE.BY

Производитель мебели для кухонь года — ЗОВ

Напольные покрытия года — TARKETT

Торговая сеть пиломатериалов года — РУССКИЙ ЛЕС

Белорусский производитель входных металлических дверей года — СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Сеть мультибрендовых дверных салонов года — ЮРКАС

Дверная фурнитура года (на рынке оптовой торговли) — ИНТЕРКЛЮЧ













Услуги. Отдых и развлечения:

Банк года — БЕЛАРУСБАНК

Торговая сеть года (продовольственных и непродовольственных товаров) — ЕВРООПТ

Онлайн-гипермаркет года продовольственных и непродовольственных товаров —

Е-ДОСТАВКА

Образовательные курсы года в сфере IT — ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Туроператор года — TEZ TOUR

Карта рассрочки года — ХАЛВА

Казино года — SHANGRI LA

Доставка суши года — PROSUSHI

Кафе армянской кухни года — ОЧАГ

Пиротехническая компания года — БЕЛЫЙ ТИГР

Компания года по организации частных мероприятий — ГРУППА КОМПАНИЙ PERFECT

СМИ:

Радиостанция года — UNISTAR

Товары/услуги для бизнеса:

Онлайн-сервис поиска, проверки и мониторинга контрагентов года — КАРТОТЕКА

CRM-система года — БИТРИКС24

Digital агентство года — WEBCOM GROUP

Программа подготовки профессиональных коучей года — КОУЧИНГ ЦЕНТР

Типография полного цикла года — ДРУК-С

Сеть конструкций наружной рекламы года — БЕЛВНЕШРЕКЛАМА

Авто, мото, вело:

Сеть веломагазинов года — ВЕЛОМИР

Охлаждающие жидкости года — GREENCOOL









Праздник отзвучал. Победители получили свои заслуженные награды. Выбор этого года уже сделан. Теперь слово за покупателями. Они могут взять свежий список лучших товаров и услуг и отправиться за подарками к новому году и праздничному столу.

Выбор года — профессиональный выбор для ваших покупок.

Организационный комитет фестиваля-конкурса «Выбор года» выражает огромную благодарность партнерам проекта:

• TUT.BY;

• Группа компаний PERFECT;

• Sound Live;

• Art Prosvet;

• M-TRANS.BY;

• БелВнешРеклама;

• DAB.AGENCY;

• Олимп-Медиа;

• ФБК-Бел;

• Наружное видео;

• UNIHELP.