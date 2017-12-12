ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названы победители фестиваля-конкурса "Выбор года 2017" в Беларуси

13.12.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

7 декабря 2017 года уже вошел в историю как день 16-ой церемонии награждения победителей фестиваля-конкурса «Выбор года» в Беларуси.

16 лет подряд лучшие товары и услуги отмечаются золотой медалью и получают почетное звание «Выбор года» в Беларуси. Все эти годы фестиваль-конкурс по единым правилам проводится в 5 странах СНГ. Благодаря международному статусу, победителей, отмеченных медалями «Выбор года», легко узнают далеко за пределами страны.

Определение победителей — серьезная работа, которая выполняется оргкомитетом на высоком профессиональном уровне. Ведь на кону доверие участников и потребителей, которые каждый год поддерживают профессиональный выбор своим кошельком.

В этом году масштабное маркетинговое исследование, на основании которого определяются победители, стартовало еще в сентябре. Исследование потребительских предпочтений было проведено давним партнером конкурса — международным исследовательским агентством МАСМИ. Результаты опроса потребителей, оценки экспертного совета, рекламной комиссии, высокого жюри и оргкомитета были суммированы и по результатам комплексной оценки были определены победители в каждой категории.

Важным является тот факт, что методика определения победителей включает обязательную проверку результатов аудиторской компанией с членством в международной сети. Результаты 2017 года были проверены компанией «ФБК-Бел».

Конкурсная часть представляет собой кропотливую и объемную работу, и когда она завершена, Оргкомитет готовит для победителей праздник. Поэтому Выбор года — это еще и фестиваль. Фестиваль победителей, праздник достижений, чествование лидеров.

Церемония награждения победителей всегда проходит ярко и эмоционально насыщенно. Этот год не стал исключением. Победители, принимая награды, заметно волновались, со сцены всем хотелось сказать слова благодарности своим коллегам и командам. Ведь за каждой победой стоит работа целой компании. Ведущие вечера Глеб Давыдов и Люция Геращенко не скрывали своего практического интереса - почти в каждой номинации они находили что-то полезное для себя.

Победителями фестиваля-конкурса «Выбор года 2017» стали:

Продукты питания и напитки:

Питьевая вода года (больших объемов, доставляемая на дом/в офис) ­­- 202
Хлеб года — ВОДАР
Полуфабрикаты в тесте года (пельмени) — МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ
Колбасы варено-копченые года — БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Предприятие по производству мяса птицы года — АГРОКОМБИНАТ «ДЗЕРЖИНСКИЙ»
Майонез года (отечественного производства) — КАМАКО
Молочные продукты года для питания детей раннего возраста — БЕЛЛАКТ
Шоколад года (отечественного производства) — КОММУНАРКА

Вафельные изделия года (отечественного производства) — ВИТЬБА





Красота и здоровье:

Сеть магазинов бытовой химии и косметики года — ОСТРОВ ЧИСТОТЫ
Косметическая компания прямых продаж года — ORIFLAME
Комплексный уход за лицом года (прямые продажи) — NovAge ORIFLAME
Программа для снижения и контроля веса года — HERBALIFE
Сеть бутиков растительной косметики года — YVES ROCHER
Растительный комплекс года для женского здоровья (при менопаузе) — ФИТО ФИМЭЙЛ
Витаминно-минеральные комплексы года — СУПРАДИН
Средства для лечения сухой кожи года — БЕПАНТЕН КРЕМ
Глюкометр года — BIONIME

Санаторий года — РАДОН

Бытовая химия:

Средство для стирки года (премиальный сегмент) — PERSIL

Одежда, обувь и аксессуары:

Сеть магазинов джинсовой одежды года — COLIN’S

Сеть магазинов обуви года — МЕГАТОП

Товары и услуги для животных:

Сеть магазинов товаров для животных года — ДОКТОР ВЕТ

Ветеринарная клиника года — ДОКТОР ВЕТ






Бытовая техника и электроника:

Пылесос года — LG
Телевизор года с технологией SMART TV — LG
Холодильник года (импортного производства) — LG
Стиральная машина года — LG
Мобильный телефон года — SAMSUNG
Телевизор Ultra HD года с разрешением 4К — SAMSUNG
Холодильник года — АТЛАНТ

Онлайн-гипермаркет бытовой техники и товаров для дома года — 21VEK.BY

Все для дома, строительства и ремонта:

Мебельный центр года — ДОМАШНИЙ ОЧАГ
Офисная мебель года — PRO-TRADE
Матрасы года — VEGAS
Шкафы-купе года — S-KUPE.BY
Производитель мебели для кухонь года — ЗОВ
Напольные покрытия года — TARKETT
Торговая сеть пиломатериалов года — РУССКИЙ ЛЕС
Белорусский производитель входных металлических дверей года — СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
Сеть мультибрендовых дверных салонов года — ЮРКАС

Дверная фурнитура года (на рынке оптовой торговли) — ИНТЕРКЛЮЧ






Услуги. Отдых и развлечения:

Банк года — БЕЛАРУСБАНК
Торговая сеть года (продовольственных и непродовольственных товаров) — ЕВРООПТ
Онлайн-гипермаркет года продовольственных и непродовольственных товаров —
Е-ДОСТАВКА
Образовательные курсы года в сфере IT — ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Туроператор года — TEZ TOUR
Карта рассрочки года — ХАЛВА
Казино года — SHANGRI LA
Доставка суши года — PROSUSHI
Кафе армянской кухни года — ОЧАГ
Пиротехническая компания года — БЕЛЫЙ ТИГР

Компания года по организации частных мероприятий — ГРУППА КОМПАНИЙ PERFECT

СМИ:

Радиостанция года — UNISTAR

Товары/услуги для бизнеса:

Онлайн-сервис поиска, проверки и мониторинга контрагентов года — КАРТОТЕКА
CRM-система года — БИТРИКС24
Digital агентство года — WEBCOM GROUP
Программа подготовки профессиональных коучей года — КОУЧИНГ ЦЕНТР
Типография полного цикла года — ДРУК-С

Сеть конструкций наружной рекламы года — БЕЛВНЕШРЕКЛАМА

Авто, мото, вело:

Сеть веломагазинов года — ВЕЛОМИР

Охлаждающие жидкости года — GREENCOOL




Праздник отзвучал. Победители получили свои заслуженные награды. Выбор этого года уже сделан. Теперь слово за покупателями. Они могут взять свежий список лучших товаров и услуг и отправиться за подарками к новому году и праздничному столу.

Выбор года — профессиональный выбор для ваших покупок.

Организационный комитет фестиваля-конкурса «Выбор года» выражает огромную благодарность партнерам проекта:

• TUT.BY;
• Группа компаний PERFECT;
• Sound Live;
• Art Prosvet;
• M-TRANS.BY;
• БелВнешРеклама;
• DAB.AGENCY;
• Олимп-Медиа;
• ФБК-Бел;
• Наружное видео;
• UNIHELP.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 декабря 2017 года уже вошел в историю как день 16-ой церемонии награждения победителей фестиваля-конкурса "Выбор года" в Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Боков: Запад видит наше будущее архаизированным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика