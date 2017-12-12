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Названы победители фестиваля-конкурса "Выбор года 2017" в Беларуси
7 декабря 2017 года уже вошел в историю как день 16-ой церемонии награждения победителей фестиваля-конкурса «Выбор года» в Беларуси.
16 лет подряд лучшие товары и услуги отмечаются золотой медалью и получают почетное звание «Выбор года» в Беларуси. Все эти годы фестиваль-конкурс по единым правилам проводится в 5 странах СНГ. Благодаря международному статусу, победителей, отмеченных медалями «Выбор года», легко узнают далеко за пределами страны.
Определение победителей — серьезная работа, которая выполняется оргкомитетом на высоком профессиональном уровне. Ведь на кону доверие участников и потребителей, которые каждый год поддерживают профессиональный выбор своим кошельком.
В этом году масштабное маркетинговое исследование, на основании которого определяются победители, стартовало еще в сентябре. Исследование потребительских предпочтений было проведено давним партнером конкурса — международным исследовательским агентством МАСМИ. Результаты опроса потребителей, оценки экспертного совета, рекламной комиссии, высокого жюри и оргкомитета были суммированы и по результатам комплексной оценки были определены победители в каждой категории.
Важным является тот факт, что методика определения победителей включает обязательную проверку результатов аудиторской компанией с членством в международной сети. Результаты 2017 года были проверены компанией «ФБК-Бел».
Конкурсная часть представляет собой кропотливую и объемную работу, и когда она завершена, Оргкомитет готовит для победителей праздник. Поэтому Выбор года — это еще и фестиваль. Фестиваль победителей, праздник достижений, чествование лидеров.
Церемония награждения победителей всегда проходит ярко и эмоционально насыщенно. Этот год не стал исключением. Победители, принимая награды, заметно волновались, со сцены всем хотелось сказать слова благодарности своим коллегам и командам. Ведь за каждой победой стоит работа целой компании. Ведущие вечера Глеб Давыдов и Люция Геращенко не скрывали своего практического интереса - почти в каждой номинации они находили что-то полезное для себя.
Победителями фестиваля-конкурса «Выбор года 2017» стали:
Продукты питания и напитки:
Питьевая вода года (больших объемов, доставляемая на дом/в офис) - 202
Хлеб года — ВОДАР
Полуфабрикаты в тесте года (пельмени) — МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ
Колбасы варено-копченые года — БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Предприятие по производству мяса птицы года — АГРОКОМБИНАТ «ДЗЕРЖИНСКИЙ»
Майонез года (отечественного производства) — КАМАКО
Молочные продукты года для питания детей раннего возраста — БЕЛЛАКТ
Шоколад года (отечественного производства) — КОММУНАРКА
Вафельные изделия года (отечественного производства) — ВИТЬБА
Красота и здоровье:
Сеть магазинов бытовой химии и косметики года — ОСТРОВ ЧИСТОТЫ
Косметическая компания прямых продаж года — ORIFLAME
Комплексный уход за лицом года (прямые продажи) — NovAge ORIFLAME
Программа для снижения и контроля веса года — HERBALIFE
Сеть бутиков растительной косметики года — YVES ROCHER
Растительный комплекс года для женского здоровья (при менопаузе) — ФИТО ФИМЭЙЛ
Витаминно-минеральные комплексы года — СУПРАДИН
Средства для лечения сухой кожи года — БЕПАНТЕН КРЕМ
Глюкометр года — BIONIME
Санаторий года — РАДОН
Бытовая химия:
Средство для стирки года (премиальный сегмент) — PERSIL
Одежда, обувь и аксессуары:
Сеть магазинов джинсовой одежды года — COLIN’S
Сеть магазинов обуви года — МЕГАТОП
Товары и услуги для животных:
Сеть магазинов товаров для животных года — ДОКТОР ВЕТ
Ветеринарная клиника года — ДОКТОР ВЕТ
Бытовая техника и электроника:
Пылесос года — LG
Телевизор года с технологией SMART TV — LG
Холодильник года (импортного производства) — LG
Стиральная машина года — LG
Мобильный телефон года — SAMSUNG
Телевизор Ultra HD года с разрешением 4К — SAMSUNG
Холодильник года — АТЛАНТ
Онлайн-гипермаркет бытовой техники и товаров для дома года — 21VEK.BY
Все для дома, строительства и ремонта:
Мебельный центр года — ДОМАШНИЙ ОЧАГ
Офисная мебель года — PRO-TRADE
Матрасы года — VEGAS
Шкафы-купе года — S-KUPE.BY
Производитель мебели для кухонь года — ЗОВ
Напольные покрытия года — TARKETT
Торговая сеть пиломатериалов года — РУССКИЙ ЛЕС
Белорусский производитель входных металлических дверей года — СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
Сеть мультибрендовых дверных салонов года — ЮРКАС
Дверная фурнитура года (на рынке оптовой торговли) — ИНТЕРКЛЮЧ
Услуги. Отдых и развлечения:
Банк года — БЕЛАРУСБАНК
Торговая сеть года (продовольственных и непродовольственных товаров) — ЕВРООПТ
Онлайн-гипермаркет года продовольственных и непродовольственных товаров —
Е-ДОСТАВКА
Образовательные курсы года в сфере IT — ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Туроператор года — TEZ TOUR
Карта рассрочки года — ХАЛВА
Казино года — SHANGRI LA
Доставка суши года — PROSUSHI
Кафе армянской кухни года — ОЧАГ
Пиротехническая компания года — БЕЛЫЙ ТИГР
Компания года по организации частных мероприятий — ГРУППА КОМПАНИЙ PERFECT
СМИ:
Радиостанция года — UNISTAR
Товары/услуги для бизнеса:
Онлайн-сервис поиска, проверки и мониторинга контрагентов года — КАРТОТЕКА
CRM-система года — БИТРИКС24
Digital агентство года — WEBCOM GROUP
Программа подготовки профессиональных коучей года — КОУЧИНГ ЦЕНТР
Типография полного цикла года — ДРУК-С
Сеть конструкций наружной рекламы года — БЕЛВНЕШРЕКЛАМА
Авто, мото, вело:
Сеть веломагазинов года — ВЕЛОМИР
Охлаждающие жидкости года — GREENCOOL
Праздник отзвучал. Победители получили свои заслуженные награды. Выбор этого года уже сделан. Теперь слово за покупателями. Они могут взять свежий список лучших товаров и услуг и отправиться за подарками к новому году и праздничному столу.
Выбор года — профессиональный выбор для ваших покупок.
Организационный комитет фестиваля-конкурса «Выбор года» выражает огромную благодарность партнерам проекта:
• TUT.BY;
• Группа компаний PERFECT;
• Sound Live;
• Art Prosvet;
• M-TRANS.BY;
• БелВнешРеклама;
• DAB.AGENCY;
• Олимп-Медиа;
• ФБК-Бел;
• Наружное видео;
• UNIHELP.
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7 декабря 2017 года уже вошел в историю как день 16-ой церемонии награждения победителей фестиваля-конкурса "Выбор года" в Беларуси.
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