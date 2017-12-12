12 декабря определились полуфиналисты хоккейной Лиги чемпионов-2017/18.



Бывший соперник «Немана» финский «Ювяскюля» пробился в полуфинал Лиги чемпионов. Фото: championshockeyleague.com

По итогам четвертьфинальных дуэлей полуфинальные пары составили:

«Ювяскюля» (Финляндия) — «Тршинец» (Чехия).

«Векше» (Швеция) — «Либерец» (Чехия).

Напомним, что клуб «Ювяскюля» был соперником гродненского «Немана» в групповой стадии Лиги чемпионов. В гостях «Неман» уступил финской дружине — 2:3 Б, а дома взял реванш — 3:0.

Итоги четвертьфинальной стадии:

«Комета» Брно (Чехия) — «Ювяскюля» (Финляндия) — 3:5 (0:3, 1:0, 2:2).

Первый матч — 3:3.

«Брюнес» (Евле, Швеция) — «Тршинец» (Чехия) — 3:5 (0:1, 2:2, 1:2).

Первый матч — 1:3.

«Векше» (Швеция) — «Берн» (Швейцария) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).

Первый матч — 2:3.

«Цюрих» (Швейцария) — «Либерец» (Чехия) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0); серия буллитов — 0:2.

Первый матч — 1:0

Первые матчи полуфинальной стадии пройдут 9 января 2018 года, ответные — 16 января. Финальный матч запланирован на 6 февраля, он состоится на площадке того, финалиста, который имел лучшие показатели в групповой стадии.

Это уже четвертый розыгрыш возрожденной Лиги чемпионов. В 2015 году трофей выиграл шведский «Лулео», в финале в родном городе обыгравший «Фрелунду» — 4:2. Затем победителем турнира дважды становилась «Фрелунда». В 2016 году в решающем поединке в финском Оулу команда из Гетеборга победила местный «Кярпят» — 2:1, а в 2017-м взяла верх над чешской «Спарты» из Праги — 4:3 ОТ.

Беларусь трижды была представлена в хоккейной Лиге чемпионов. В сезоне-2015/16 в турнире дебютировал гродненский «Неман», однако команда не сумела преодолеть групповой раунд. В сезоне-2016/17 минской «Юности» удалось пробиться в плей-офф, где она выбыла по итогам первого раунда, уступив по сумме двух встреч шведской «Фрелунде», которая затем выиграла Лигу чемпионов. В сезоне-2017/18 Беларусь снова представлял гродненский «Неман», и опять ему не удалось преодолеть групповую стадию. В своем квартете «С» чемпионы Беларуси с 8 очками в 6 матчах заняли 3-е место вслед за швейцарским «Цугом» (11 баллов) и финской «Ювяскюлей» (11). Замкнула таблицу группы австрийская «Виенна Кэпиталс» (6).