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Очевидец запечатлел момент взрыва на газовом хабе в Австрии

13.12.2017 09:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В результате происшествия погиб один человек, еще 21 получил ранения. Работа газового хаба была полностью парализована.

Очевидец запечатлел момент взрыва на газовом хабе в Австрии
© REUTERS/ Heinz-Peter Bader
Италия объявила режим ЧП из-за взрыва на газовом хабе в Австрии

Австрийский газовый оператор E-Control сообщил о прекращении поставок "голубого топлива" в Венгрию, Италию и Словению. Отмечается, что пожар был потушен во вторник днем. Ремонтные работы ведутся в срочном порядке, и в ближайшее время транзит газа по некоторым трубопроводам может быть восстановлен.

По информации оператора, причина аварии выясняется. Возможно это было связано с технической неисправностью.

Хаб в Баумгартене является одним из крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через него проходит около трети всех поставок российского газа на Запад.

 
 
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Взрыв на газораспределительной станции Баумгартен произошел накануне утром. Смотрите кадры ЧП, снятые очевидцем.

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