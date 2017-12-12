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Очевидец запечатлел момент взрыва на газовом хабе в Австрии
13.12.2017 09:28 — Разное | Sputnik Беларусь
В результате
© REUTERS/ Heinz-Peter Bader
Австрийский газовый оператор E-Control сообщил о прекращении поставок "голубого топлива" в Венгрию, Италию и Словению. Отмечается, что пожар был потушен во вторник днем. Ремонтные работы ведутся в срочном порядке, и в ближайшее время транзит газа по некоторым трубопроводам может быть восстановлен.
По информации оператора, причина аварии выясняется. Возможно это было связано с технической неисправностью.
Хаб в Баумгартене является одним из крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через него проходит около трети всех поставок российского газа на Запад.
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Взрыв на газораспределительной станции Баумгартен произошел накануне утром. Смотрите кадры ЧП, снятые очевидцем.
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