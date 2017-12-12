Очевидец запечатлел момент взрыва на газовом хабе в Австрии

В результате происшествия погиб один человек, еще 21 получил ранения. Работа газового хаба была полностью парализована.

Австрийский газовый оператор E-Control сообщил о прекращении поставок "голубого топлива" в Венгрию, Италию и Словению. Отмечается, что пожар был потушен во вторник днем. Ремонтные работы ведутся в срочном порядке, и в ближайшее время транзит газа по некоторым трубопроводам может быть восстановлен.

По информации оператора, причина аварии выясняется. Возможно это было связано с технической неисправностью.

Хаб в Баумгартене является одним из крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через него проходит около трети всех поставок российского газа на Запад.