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ХАМАС заявил о начале третьей интифады
13.12.2017 09:24 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Такое заявление палестинское движение ХАМАС сделало после решения США признать Иерусалим израильской столицей.
Об этом
Первая интифада — восстание палестинцев против Израиля — проходила в 1987—1991 годах, после создания Израилем Палестинской автономии. Вторая интифада началась в 2000-м после посещения премьером Ариэлем Шароном и его сторатниками Храмовой горы.
Статус Иерусалима является одной из главных проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности израильтян с палестинцами.
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Такое заявление палестинское движение ХАМАС сделало после решения США признать Иерусалим израильской столицей.
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