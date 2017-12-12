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ХАМАС заявил о начале третьей интифады

13.12.2017 09:24 — Разное | Ежедневник  
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ХАМАС заявил о начале третьей интифады

фото: ria.ru

Такое заявление палестинское движение ХАМАС сделало после решения США признать Иерусалим израильской столицей.

Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь ХАМАС Абдулатив Алкану. По его словам, движение хочет таким образом" надавить" на США, и вынудить их отменить свое решение.   Алкану заявил об акциях протеста, которые будут , продолжаться и на Западном берегу реки Иордан, и в секторе Газа, и в Иерусалиме.  Также он пообещал новый "День гнева" (во время первого "Дня гнева" в беспорядках пострадали более 250 человек).

Первая интифада — восстание палестинцев против Израиля — проходила в 1987—1991 годах, после создания Израилем Палестинской автономии. Вторая интифада началась в 2000-м после посещения  премьером Ариэлем Шароном и его сторатниками Храмовой горы. 

Статус Иерусалима является одной из главных проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности израильтян с палестинцами.



 
 
 
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Такое заявление палестинское движение ХАМАС сделало после решения США признать Иерусалим израильской столицей.

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