ХАМАС заявил о начале третьей интифады

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Такое заявление палестинское движение ХАМАС сделало после решения США признать Иерусалим израильской столицей.

Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь ХАМАС Абдулатив Алкану. По его словам, движение хочет таким образом" надавить" на США, и вынудить их отменить свое решение. Алкану заявил об акциях протеста, которые будут , продолжаться и на Западном берегу реки Иордан, и в секторе Газа, и в Иерусалиме. Также он пообещал новый "День гнева" (во время первого "Дня гнева" в беспорядках пострадали более 250 человек).

Первая интифада — восстание палестинцев против Израиля — проходила в 1987—1991 годах, после создания Израилем Палестинской автономии. Вторая интифада началась в 2000-м после посещения премьером Ариэлем Шароном и его сторатниками Храмовой горы.

Статус Иерусалима является одной из главных проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности израильтян с палестинцами.