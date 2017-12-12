Как носить свадебное платье со шлейфом, или Тайны истинных королев



Невесты любят по-королевски роскошные свадебные платья со шлейфом . Но не каждая решится приобрести такой наряд: в ходе праздника принцесса рискует лишиться "хвоста". Красивый элемент одежды не пострадает и не испачкается грязью, если знать правила обращения с ним во время ходьбы, танцев, конкурсов, позирования фотографу. Рассмотрим, как носить свадебное платье со шлейфом.

Секреты шлейфа: подготовка ко дню Икс





Неподготовленная невеста не сможет чувствовать себя комфортно в платье с длинным подолом. Жизненно необходима определённая сноровка, добиться которой удастся, если последовать советам, как носить свадебное платье со шлейфом.

Потренируйтесь носить необычный наряд дома. Привыкните к шлейфу, научитесь ходить, поворачиваться, присаживаться. Как только появится ощущение неотъемлемости хвоста от свадебного наряда, переживать о красоте и комфорте не придётся. Репетиции помогут избавиться от неприятных свадебных неожиданностей.

Ряд моделей платья оборудованы особой петелькой, которая позволяет удобно удерживать подол на пальце руки. Если её нет, пришейте самостоятельно. Дополнительно поможет небольшая пуговица на корсете со стороны спины. Пристегнули шлейф на период прогулок, танцев — распустили подол на торжественной брачной регистрации, видеосъёмке, фотосессии. Учтите вес юбки: если она тяжёлая, надёжнее использовать три-четыре пуговки.

Поясните специфику наряда фотографу. Платье королевы идеально смотрится на фотоснимках в полный рост, но существуют кадры, которые могут испортить весь вид.

На случай ЧП (неосторожный гость наступил на скользящий за вами «хвост») положите в сумку свидетельницы незаменимый набор швеи (нитки, иголка). Любая неприятность решаема за пару минут.

Предусмотрите неблагоприятную погоду (дождь, мокрый снег, град). Представьте внешний вид наряда позже, после прогулки по мокрому асфальту. В случае неожиданных осадков хватайте шлей и бегите в сухое место. Но если такой вариант не получиться реализовать, скрыть огрехи по силам многослойной юбке бежевого, кремового, персикового оттенка ткани.

Отдельная сноровка в обращении со шлейфом невесте понадобится во время танцев. Потренируйтесь выдать все па вальса без ущерба для наряда и вашей красоты. Получайте необходимые навыки, используя любое вечернее платье с длинным подолом. Репетиционный наряд легко сшить самостоятельно.

Правильный настрой





Важно выглядеть королевой и ощущать себя ею. Свадьба — ваш личный праздник. Расслабьтесь, отбросьте сомнения и тревоги, наслаждайтесь и веселитесь. Платье — лишь атрибут, что бы с ним ни случилось.

Настроение невесты передаётся остальным. Гости не наступят на подол шикарного наряда: каждый интуитивно будет подходить исключительно спереди, осторожно обходя длинный шлейф.

В столкновении с грязными газонами, дорогой, лестницами не позволяйте настроению испортиться. Итог прогулки исправит химчистка. А на торжестве — пусть происходящее доставляет удовольствие.

Теперь вы знаете, как носить свадебное платье со шлейфом. Всё ещё сомневаетесь? Осторожничаете в выборе наряда? Просто взгляните, насколько красиво смотрятся такие модели.

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