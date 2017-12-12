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От американского вертолета оторвался иллюминатор и травмировал ребенка
В результате падения иллюминатора, отвалившегося от американского военного вертолета CH-53, в Японии пострадал школьник,
Ребенок получил незначительную травму руки. Иллюминатор упал на спортплощадку школы, примыкающей к территории военной базы США «Футэмма». В тот момент там находились примерно 30 детей и преподавателей.
Это уже не первый инцидент, связанный с этим вертолетом. В августе 2004 года CH-53D упал на территории Международного университета Окинава в городе Гинован и вспыхнул, три члена экипажа получили ранения.
А в октябре этого года CH-53
CH-53 Sea Stallion — тяжелый транспортный вертолет. Его длина 26,88 м, он может перевозить до 38 солдат или 24 раненных на носилках.
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CH-53 Sea Stallion - тяжелый транспортный вертолет. Его длинна 26, 88 м, он может перевозить до 38 солдат.
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