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"Проявил преступную небрежность": СК завершил расследование дела о въехавшем в колонну байкеров УАЗе

13.12.2017 09:53 — Разное | Tut.by  
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Следователи завершили расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Борисовском районе с участием автомобиля УАЗ и четырех мотоциклов. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.


Фото: Следственный комитет

Напомним, авария произошла 16 июня текущего года. Водитель УАЗ, буксировавший с помощью жесткой сцепки такой же автомобиль, двигаясь по первой полосе автодороги М1 Брест — Минск — граница РФ в направлении Борисова, утратил контроль за движением транспортного средства, выехал во вторую полосу, где произошло столкновение с ехавшими в попутном направлении мотоциклистами.

В результате ДТП трое водителей мотоциклов получили тяжкие телесные повреждения, четвертый — менее тяжкие телесные повреждения по признаку длительного расстройства здоровья.


Фото: Следственный комитет

На основании собранных следствием доказательств установлено, что водитель УАЗ проявил преступную небрежность. «В нарушение правил дорожного движения водитель осуществлял буксировку автомобиля при помощи жесткой сцепки с использованием самодельно изготовленного и несоответствующего техническим требованиям устройства», — рассказали в СК.

Кроме того, водитель не учел состояние и особенности транспортного средства и избрал скорость движения, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за безопасностью движения. Установлено, что двигался он со скоростью около 80 км/ч, чем нарушил требования пункта правил: вне населенных пунктов разрешается движение автомобилям, буксирующим механические транспортные средства, — не более 50 км/ч. В силу движения с превышением скорости он утратил контроль за управлением, что привело к тяжким последствиям.


Фото: ГАИ Минской области

Водителю УАЗ предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого и менее тяжкого телесного повреждения).

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Водителю УАЗ предъявили обвинение. Он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

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