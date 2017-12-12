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"Проявил преступную небрежность": СК завершил расследование дела о въехавшем в колонну байкеров УАЗе
Следователи завершили расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Борисовском районе с участием автомобиля УАЗ и четырех мотоциклов. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Напомним,
В результате ДТП трое водителей мотоциклов получили тяжкие телесные повреждения, четвертый — менее тяжкие телесные повреждения по признаку длительного расстройства здоровья.
На основании собранных следствием доказательств установлено, что водитель УАЗ проявил преступную небрежность. «В нарушение правил дорожного движения водитель осуществлял буксировку автомобиля при помощи жесткой сцепки с использованием самодельно изготовленного и несоответствующего техническим требованиям устройства», — рассказали в СК.
Кроме того, водитель не учел состояние и особенности транспортного средства и избрал скорость движения, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за безопасностью движения. Установлено, что двигался он со скоростью около 80 км/ч, чем нарушил требования пункта правил: вне населенных пунктов разрешается движение автомобилям, буксирующим механические транспортные средства, — не более 50 км/ч. В силу движения с превышением скорости он утратил контроль за управлением, что привело к тяжким последствиям.
Водителю УАЗ предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого и менее тяжкого телесного повреждения).
Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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"Проявил преступную небрежность": СК завершил расследование дела о въехавшем в колонну байкеров УАЗе
Водителю УАЗ предъявили обвинение. Он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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