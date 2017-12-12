Российский Сбербанк и Alibaba не смогли договориться о создании СП

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Сбербанк и китайская Alibaba Group не сумели договориться о создании совместного предприятия в сфере интернет-торговли, сообщает Financial Timesсо ссылкой на источники.

По их словам, стороны решили прекратить длившиеся почти год переговоры. Как уточняют собеседники издания, компании не смогли согласовать принцип работы совместного предприятия, пишет «Коммерсантъ» .

Представитель Сбербанка заявил FT, что «не комментирует слухи». В Alibaba от комментариев отказались.

О переговорах Сбербанка и Alibaba Group в январе сообщал “Ъ”. Как рассчитывала российская сторона, Alibaba Group могла бы внести в компанию свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а возможно, и в других странах. От Сбербанка, который получит контроль в бизнесе, потребовались бы преимущественно финансовые инвестиции.