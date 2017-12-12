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Российский Сбербанк и Alibaba не смогли договориться о создании СП
13.12.2017 10:27 — Разное | Ежедневник
фото: expert.ru
Сбербанк и китайская Alibaba Group не сумели договориться о создании совместного предприятия в сфере интернет-торговли, сообщает Financial Timesсо ссылкой на источники.
По их словам, стороны решили прекратить длившиеся почти год переговоры. Как уточняют собеседники издания, компании не смогли согласовать принцип работы совместного предприятия, пишет
Представитель Сбербанка заявил FT, что «не комментирует слухи». В Alibaba от комментариев отказались.
О переговорах Сбербанка и Alibaba Group в январе сообщал “Ъ”. Как рассчитывала российская сторона, Alibaba Group могла бы внести в компанию свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а возможно, и в других странах. От Сбербанка, который получит контроль в бизнесе, потребовались бы преимущественно финансовые инвестиции.
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Сбербанк и китайская Alibaba Group не сумели договориться о создании совместного предприятия в сфере интернет-торговли, сообщает Financial Timesсо ссылкой на источники.
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