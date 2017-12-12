«У нас был дом по ул. Полесская, в котором прописаны я, моя мама и сын. В 2013 году дом снесли. До сих пор мы живем в общежитии, прописаны на месте, где сейчас парковка первого дома «Червеньского парка», — такое письмо пришло в редакцию от Елены Карауловой. У Елены есть на руках решение суда от 2014 года: «Обязать «Лада ОМС-Инжиниринг» реализовать имущественные права (Елены и ее родных), предоставив квартиру типовых потребительских качеств».



Елена говорит — устали ждать компенсации.

— Нашей семье принадлежал дом по Подлесной, 10. 67-метровый дом на участке, плюс хозпостройки. В нем в случился пожар, мы переехали. Дядю определили в дом инвалидов, мама живет в общежитии от завода — она пенсионерка, но работает, я живу в общежитии у мужа. Конечно, частный дом рядом с Маяковского — мечта, мы готовы были бы его реконструирвоать и достраивать, да можно было просто продать участок. Но территорию город определил под снос в ближайшей перспективе… Так что вкладываться было бессмысленно. Досталась она СООО «Лада ОМС-Инжиниринг» в 2010 году — вместе с обязанностью обеспечить реализацию имущественных прав собственников объектов недвижимого имущества, подлежащих сносу.



Парковка, на которой «прописаны» бывшие владельцы несуществующего дома.

Мы писали заявления застройщику, излагали, чего хотим. А в 2013-м вдруг узнали, что дома нет, по заявлению СООО «Лада ОМС-Инжиниринг» произведена госрегистрация прекращения нашего права собственности и прекращения существования капитального строения на основании его гибели. Мы обратились в суд. Суд вынес решение признать недействительной госрегистрацию прекращения существования капитального строения и прекращения права собственности, обязать застройщика предоставить в собственность квартиру типовых потребительских качеств. По нормативам. То есть речь идет о 60-метровой квартире типовых потребительских качеств.

СООО «Лада ОМС-Инжиниринг» решение суда в добровольном порядке не исполнило. Мы обратились в отдел принудительного исполнения, где было возбуждено исполнительное производство. За три года сменилось около семи судебных исполнителей. Нам ничего так и не предоставили. Так что по факту мы с мамой и сыном прописаны на парковке.

Суд Московского района Минска вынес решение о компенсации 12 декабря 2014 года. Наши законы позволяют в течение трех лет обжаловать решение, если обнаружатся некие важные обстоятельства.

12 декабря представители «Лада ОМС-Инжиниринг» официально заявили, что накануне подали надзорную жалобу на решение суда Московского района в связи со вновь открывшимися обстоятельствами.

Что за обстоятельтсва, не посчитали нужным разглашать. Но в частных беседах объясняли: участок достался уже чистым, не они сносили дом. Возможно, площадку "очистили" в рамках подготовки города к чемпионату мира по хоккею, который прошел в 2014 году.

REALTY.TUT.BY будет следить за развитием ситуации.