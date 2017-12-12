В Ивацевичском районе Citroen насмерть сбил пешехода, который шел по центру дороги

В Ивацевичском районе 65-летний мужчина погиб под колесами Citroen. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 12 декабря, около 07.10. По предварительной информации, 41-летний водитель Citroen Evasion ехал по трассе Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин в направлении Ивацевичей. На 2-м километре дороги он совершил наезд на мужчину, который двигался по центру проезжей части в попутном направлении.





В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Известно, что световозвращающими элементами он обозначен не был.