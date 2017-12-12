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Лукашенко выступит перед белорусскими учеными
13.12.2017 10:55 — Разное | Ежедневник
фото: golosarmenii.am
Съезд ученых является итоговым мероприятием Года науки и проходит в Беларуси 12-13 декабря.
13 декабря, в среду, в пленарном заседании съезда примет участие президент Беларуси.
Планируется обсудить перспективы долгосрочного развития белорусской науки и технологий. Особое внимание обещается уделить кадровым вопросам, привлечению к научной деятельности молодежи.
В съезде принимают участие руководители госорганов, Национальной академии наук, представители общественных объединений, высших учебных учреждений, дипломаты, а также гости из-за рубежа - Азербайджана, Армении, Болгарии, Казахстана, Китая, Латвии, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины.
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Съезд ученых является итоговым мероприятием Года науки и проходит в Беларуси 12-13 декабря.
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