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Лукашенко выступит перед белорусскими учеными

13.12.2017 10:55 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко выступит перед белорусскими учеными

фото: golosarmenii.am

Съезд ученых является итоговым мероприятием Года науки и проходит в Беларуси 12-13 декабря.

13 декабря, в среду, в пленарном заседании съезда примет участие президент Беларуси.

Планируется обсудить перспективы долгосрочного развития белорусской науки и технологий. Особое внимание обещается уделить кадровым вопросам, привлечению к научной деятельности молодежи.

В съезде принимают участие руководители госорганов, Национальной академии наук, представители общественных объединений, высших учебных учреждений, дипломаты, а также гости из-за рубежа - Азербайджана, Армении, Болгарии, Казахстана, Китая, Латвии, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины.

 
 
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Съезд ученых является итоговым мероприятием Года науки и проходит в Беларуси 12-13 декабря.

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