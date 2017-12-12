Международный союз велосипедистов (UCI) уведомил британского велогонщика Криса Фрума о том, что содержание вещества сальбутамол в его допинг-пробе, сданной во время многодневки «Вуэльта» в 2017 году, превысило допустимую антидопинговыми правилами норму. Об этом сообщает пресс-служба организации.



Кристофер Фрум. Фото: Reuters

Допинг-проба была взята 7 сентября 2017 года во время престижной веломногодневки, на которой Фрум одержал победу. Проба «Б» также дала положительный результат.

Сальбутамол не является запрещенными веществом сам по себе. Для его употребления также не требуется терапевтическое исключение. Допустимой нормой содержания сальбутамола в допинг-пробе является 1000 нанограмм на миллилитр.

Ранее Фрум заявлял, что с детства страдает от астмы, поэтому применяет ингалятор с сальбутамолом. Спортсмен может доказать, что аномальное содержание вещества в его пробе является следствием употребления этого ингалятора.

Фрум является четырехкратным победителем «Тур де Франс» (2013, 2015, 2016, 2017). В прошлом сезоне он выиграл «Большую петлю» и «Вуэльту Испании», став первым велогонщиком с 1978 года после француза Бернара Ино, который в один год выиграл два этих Гранд-тура, и третьим в истории. Француз Жак Анкетиль в 1963 году также победил на «Туре» и «Вуэльте».