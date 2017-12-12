Часть косметики, которая продается в Беларуси, содержит один или несколько видов микропластика. Пластиковые компоненты можно встретить в любой косметике, вне зависимости от цены. « Завтра твоей страны » рассказало о рейде по белорусским магазинам, который предприняли волонтеры Центра экологических решений.



Фото:Игорь Матвеев. Фото носит иллюстративный характер

Микропластик — это мельчайшие частицы пластика, обычно их нельзя распознать визуально (за редким исключением — например, видны в грубых скрабах). Частицы сделаны из разных пластиков, потому для них нет универсального названия.

Что искали?

Рейд по магазинам Беларуси сделали волонтеры Центра экологических решений: у полок с косметикой каждая из них провела по несколько часов, внимательно вчитываясь в составы средств во уходу и декоративной косметики. Внимание обращали на косметику разных производителей (отечественных и зарубежных), разного позиционирования (от масс-маркета до косметики премиум-класса, на природную и экокосметику, косметику «из аптеки»), разной цены — от 1,5 рубля (меньше 1 доллара) до 648 рублей (около 325 долларов).

В составе косметики микропластик может прятаться под такими названиями:

Acrylates copolymer (Акрилат кополимер, или AC);

Polyethylene (Полиэтилен, или PE);

Polyamid (Полиамид, Nylon-12, Nylon-6, Nylon-66);

Polyurethan (Полиуретан, Polyurethan-2, Polyurethan-14, Polyurethan-35);

Polyethylenterephtalat (Полиэтилентерефталат, или PET);

Polypropylen (Полипропилен, или PP);

Polystyrene (Полистирол, или PS). Этот список составлен на основе мониторинга косметики в Беларуси — от самого распространенного к наименее распротраненному (два последние вида микропластика не были отмечены ни разу).

— Если бы мы смотрели на проблему шире приведеного списка, то процент «пластиковой» косметики, которая продается у нас, был бы в разы выше. Например, поликвантериум (Polyquaternium / Р), который некоторые исследователи тоже относят к микропластикам, встречается более, чем в трети проверенной косметики! — отмечает руководительница исследования, сотрудница Центра экологических решений Мария Сума. — Кроме того, в составе одного из скрабов был обнаружен ПВХ (поливинилхлорид / PVC), которого в принципе не может быть в косметике. Этот материал используется в других целях — для производства упаковки и некоторых товаров. Можете представить, что пользуетесь скрабом, внутри которого раздробленная бутылка вместо абрикосовых косточек?

Что нашли?

В целом получилось исследовать 890 различных косметических средств. В 147 средствах был обнаружен микропластик — один или несколько видов одновременно.

Елена Талалаева искала микропластик в кремах:

— Для меня было открытием то, что в люксовой косметике довольно много микропластика. Ожидала, что в дорогих кремах будут натуральные масла, но в косметике почти за 650 (!) рублей практически все было искусственное. В профессиональной или салонной косметике, по моим наблюдениям, не так много микропластика. Очень рекомендую присматриваться к составам, сравнивать, избегая нежелательных компонентов.

Легче всего микропластик удалось найти в декоративной косметике: 63 процента проверенной «декоративки» его содержали. В средствах для укладки волос микропластик работает как фиксатор и встречается также довольно часто: в 38 процентах лаков и пенок. Иногда его добавляют в лаки для волос в качестве блесток. Примерно столько же — 35 процентов — скрабов и пилингов содержат полимеры. Объясняется просто: частички микропластика обладают абразивной способностью и часто добавляются как дешевый аналог натуральных компонентов (абрикосовых, малиновых косточек). Чуть реже микропластик получалось увидеть в составе разнообразных средств для тела, кремах для лица и шампунях: 24, 10 и 9 процентов соответственно.

Вопреки распространенному мифу о том, что в зубные пасты микропластик часто добавляют для декора, не удалось найти его даже в самых красивых тюбиках.

Ольга Астапович искала микропластик в детской косметике:

— Интересно, что практически все брендированные известными персонажами (из мультфильмов, сказок) средства содержали микропластик, а также другие дешёвые небезопасные компоненты. Похоже, что расчет на то, что родитель не будет интересоваться составом, а купит под «прессингом» ребенка любимые «Ледниковый период» или «Принцессу Диснея».

Часто средства, которые позиционируют себя как экологичные, содержат микропластик. Именно поэтому «природно» оформленная упаковка и голословные маркеры на этикетке не должны ввести в заблуждение — всегда читайте состав. Микропластик точно отсутствует в сертифицированной экологической косметике — той, что отмечена специальной маркировкой (например, маркировкой «EcoCert»).

Опасен ли микропластик в косметике?

Как отмечает старшая преподавательница кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО Ирина Мащенко, пластик негативно влияет на здоровье за счет выделения мономеров, обычно более токсичных, чем сам полимер, а также различных компонентов из состава пластикового изделия. Выделение токсинов возможно при нагревании пластика до определенных температур, при воздействии света и так далее.

— В составе косметической продукции нагревания пластиковых частиц не происходит, а значит, такой же опасности для здоровья пластик не представляет, — уточняет специалистка. — Группа товаров, которые содержат микропластик, предназначена для умывания, мытья волос и тела — душ-гели, шампуни, пены для ванн. Эти средства мало контактируют с кожей, быстро и полностью смываются. К тому же вся косметическая продукция, которая представлена на нашем рынке, проходит процедуру оценки соответствия в Министерстве здравоохранения, иными словами, осуществляется контроль ее безопасности. И при правильном использовании средства в течение срока годности гарантируется его безопасность. Конечно, индивидуальную чувствительность никто не исключает, но этого нельзя предугадать. И, теоретически, аллергия может быть на любой компонент, хотя микропластик, повторюсь, — достаточно нейтральный для кожи ингредиент. Кроме этого, вещества, которые проверялись во время исследования волонтерами, не входят в список веществ, запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции, что говорит об их безопасности для здоровья в этой группе товаров.

В то же время для окружающей среды микропластик — серьезная проблема. Пластиковые частички нашей косметики смываются в канализацию, очистные не успевают из «перехватить», а значит, этот мусор уплывает в океан, где становится едой для морских организмов. Вот так у нас появляется возможность «съесть» свой же скраб.