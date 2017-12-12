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В Минске пьяный парень разбил пять автомобилей и стеклянную дверь в магазине

13.12.2017 11:20 — Разное | Tut.by  
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Пьяный минчанин разбил в магазине стеклянную дверь, после чего повредил пять автомобилей. Об этом сообщили ГУВД Мингорисполкома.


Около 23 часов в милицию поступило сообщение о том, что на улицах Ландера и Казинца неизвестный крушит автомобили. Прибывшие на место вызова милиционеры оперативно установили и задержали злоумышленника. Им оказался 24-летний ранее судимый житель столицы.

— Установлено, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. У него возник конфликт с неизвестными ему людьми около магазина. В ходе конфликта парень снял с плеч находившийся при нем рюкзак и бросил его в дверь магазина, разбив стекло. После этого он скрылся в дворовой территории. Забежав во двор, молодой человек повредил несколько автомобилей, — рассказала официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Марковская.


В отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) УК Республики Беларусь. Уничтожение или повреждение чужого имущества наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) УК Республики Беларусь.

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