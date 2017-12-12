Азаренко получила Wild Сard от организаторов Australian Open

Виктория Азаренко получила Wild Card от организаторов открытого чемпионата Австралии, который пройдет 15−28 января 2018 года в Мельбурне, сообщается на официальном сайте Australian Open.



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Директор турнира Крейг Тили подтвердил, что организаторы окажут поддержку бывшей чемпионке, чтобы она смогла выступить на турнире, где добивалась своего наибольшего успеха в карьере.

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко дважды становилась победительницей Australian Open (2012, 2013). Она называет открытый чемпионат Австралии одним из любимых своих турниров.

— Нынешняя ситуация Вики, очевидно, очень сложна, и мы обратились с предложением оказать любую поддержку. Поэтому мы предоставили двукратной чемпионке Wild Card и с нетерпением ждем встречи с ней в Мельбурне в январе, — сказал директор турнира.

— Я так рада вернуться в Мельбурн на Australian Open, это мой любимый турнир. Я выиграла там дважды, и всегда чувствую себя здесь комфортно на суде, и город Мельбурн отличный. Это был тяжелый год, и возможность вернуться на АО станет действительно позитивным началом 2018 года. Я хотела бы поблагодарить Крейга Тили и его команду за понимание и поддержку, не могу дождаться, чтобы снова увидеть всех моих австралийских поклонников, — сказала Виктория Азаренко.

Нынче в рейтинге WTA Виктория располагается на 210-й строке.

Ранее Азаренко сообщила, что впервые после затяжной паузы планирует появиться на корте на турнире в новозеландском Окленде, который состоится с 1 по 6 января 2018 года.

Сейчас 28-летняя Виктория Азаренко борется с бывшим бойфрендом Билли Маккигом за право опеки над общим ребенком Лео Александром. Пара распалась в июле, а в октябре они вступили в судебную тяжбу , которая проходит в Лос-Анджелесе. Из-за разбирательств после Уимблдонского турнира спортсменка ни разу не сыграла, пропустив в том числе финал Кубка Федерации Беларусь — США, который в ноябре прошел в Минске.