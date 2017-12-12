Прогноз неутешителен. Что будет с благосостоянием белорусов в 2018 году?

Покупательская способность, инфляция и курс рубля — эксперты прогнозируют, какие изменения могут произойти в белорусской экономике в следующем году.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что будет с покупательской способностью белорусов?

Покупательская способность белорусов в 2018 году будет или находиться на нынешнем уровне, или расти совсем немного – на несколько процентов в год в реальном выражении, прогнозирует старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. По его мнению, самый благоприятный сценарий позволяет белоруской экономике рассчитывать в следующем году на рост приблизительно на 2%. Это при высоких ценах на калийные удобрения и продукты нефтепереработки, а также при росте экономики России, которая станет покупать белорусскую продукцию, говорит Вадим Иосуб

– Нет повода для заметного роста благосостояния белорусов. А если внешние условия будут менее благоприятными, то и вовсе возможно падение экономики, – полагает старший аналитик «Альпари».

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук отмечает, что номинальная зарплата в стране пусть и растет , но не вследствие роста производительности труда. А потому в реальном выражении зарплаты существенно не вырастут.

– К сожалению, в Беларуси нет факторов, которые увеличивают производительность труда. Стране нужен новый капитал, инвестиции, но без изменения законодательства этого трудно добиться. Я не вижу, чтобы в следующем году появилось нечто принципиально новое, что позволило бы говорить о здоровом росте доходов населения, – отмечает Ярослав Романчук.

Что будет с инфляцией?

Нацбанк провел опрос белорусских предприятий, согласно которому те ожидают ускорения инфляции в ближайшие месяцы. Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса говорит, что эти ожидания «вполне оправданы».

– Идет стимулирование внутреннего спроса за счет роста зарплат, что приводит к дисбалансу денежной массы и товарной. А если Нацбанк начнет более активно поддерживать корпоративные проекты, а Минфин финансировать госпрограммы, тогда инфляции не избежать, – считает Ярослав Романчук.

На 2018-й год правительство запланировало инфляцию в 7%. Сможет ли экономика уложиться в этот показатель?

– Проблема нашей экономической модели в том, что на нее действуют многие внеэкономические, политические факторы. Если Нацбанку позволят проводить ту экономическую политику, которую он наметил, то инфляция будет меньше 7%. В ином случае может быть больше 10%, – отвечает экономист.

Вадим Иосуб считает, что если после декабря прекратится воздействие административными методами на рост средней зарплаты и после получения красивой картинки от этой политики откажутся, то после некоторого скачка цен затем «все ляжет на прежнюю траекторию».

– Возвращение двузначной инфляции, не говоря уже о 20-30-40%, сегодня выглядит крайне маловероятным. Мне кажется, не стоит опасаться такого развития событий, – говорит старший аналитик «Альпари».

Как изменится курс белорусского рубля?

Вадим Иосуб делает прогноз с большой осторожностью.

– Очевидно, что белорусский рубль будет снижаться к корзине валют – пропорционально инфляции или чуть быстрее. Но еще важно учитывать влияние на курсы отдельных иностранных валют внешних факторов, которые никак не связанные с белорусской экономикой, – говорит собеседник.

Для показательности он предлагает обратить внимание на две цифры: с начала года курс доллара вырос на 4% к белорусскому рублю, а евро на 17%. То есть разница существенная. И как она будет дальше изменяться – вопрос.

Но если сделать два вышеуказанных допущения (рост корзины валют вслед за инфляцией на 7% и сохранение нынешнего соотношения между курсами иностранных валют), то к концу следующего года можно ожидать, что доллар подорожает до 2,20 белорусских рублей.