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Дизайнер Лебедев одобрил старания гомельских бизнесменов словить хайп от ситуации с логотипом
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Он вкратце описал ситуацию: «Вариант владельцу не понравился, а я считаю, что это ох***й [слово, подразумевающее «крутой»] - прим.ред. логотип, за ним будущее и вообще остальные ребята через пару лет [поймут]. А то, что они сегодня не [понимают] - ну, бывает. Я упомянул в интервью Дудю этот логотип как пример [крутизны], который не оценил заказчик».
Лебедев считает, что разместить баннер на бургерной с вопросом, стоит ли логотип использовать, — правильное решение.
«Вот это супер-правильный ход. И народ стал голосовать прямо на баннере! Короче, если дизайн не обсуждают, то зачем его вообще делали?» — задает риторический вопрос московский дизайнер.
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Недавно заказчики разместили на стене своего первого заведения баннер со скандальным логотипом, под которым оставили вопрос: "Стоит нам стать такими?"....
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