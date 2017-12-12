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Дизайнер Лебедев одобрил старания гомельских бизнесменов словить хайп от ситуации с логотипом

13.12.2017 11:54 — Разное | Tut.by  
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О ситуации с пока несуществующей гомельской сетью фуд-траков «Джон Федор» не знает только ленивый. Недавно заказчики разместили на стене своего первого заведения баннер со скандальным логотипом, под которым оставили вопрос: «Стоит нам стать такими?». Проголосовать предлагается внутри бургерной. На ситуацию наконец, впервые после интервью Дудю, в своем «ЖЖ» отрефлексировал и сам Артемий.


Фото: Иван Яриванович

Он вкратце описал ситуацию: «Вариант владельцу не понравился, а я считаю, что это ох***й [слово, подразумевающее «крутой»] - прим.ред. логотип, за ним будущее и вообще остальные ребята через пару лет [поймут]. А то, что они сегодня не [понимают] - ну, бывает. Я упомянул в интервью Дудю этот логотип как пример [крутизны], который не оценил заказчик».

Лебедев считает, что разместить баннер на бургерной с вопросом, стоит ли логотип использовать, — правильное решение.

«Вот это супер-правильный ход. И народ стал голосовать прямо на баннере! Короче, если дизайн не обсуждают, то зачем его вообще делали?» — задает риторический вопрос московский дизайнер.

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Теги: Минск
 
 
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Недавно заказчики разместили на стене своего первого заведения баннер со скандальным логотипом, под которым оставили вопрос: "Стоит нам стать такими?"....

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