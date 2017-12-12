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Лукашенко считает необходимой гуманитарную экспертизу законопроектов
13.12.2017 11:50 — Разное | Ежедневник
фото: yablor.ru
В Беларуси нужно создать систему гуманитарной экспертизы важнейших законодательных инициатив.
Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на II Съезде ученых, передает
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В Беларуси нужно создать систему гуманитарной экспертизы важнейших законодательных инициатив.
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