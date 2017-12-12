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Лукашенко считает необходимой гуманитарную экспертизу законопроектов

13.12.2017 11:50 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко считает необходимой гуманитарную экспертизу законопроектов

фото: yablor.ru

В Беларуси нужно создать систему гуманитарной экспертизы важнейших законодательных инициатив.

Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на II Съезде ученых, передает БЕЛТА. "Было бы правильно создать в нашей стране систему всесторонней гуманитарной экспертизы важнейших законодательных инициатив и проектов не только с точки зрения права, но и с позиций социологии, психологии, культуры и традиций общества", - отметил Александр Лукашенко.
 

 
 
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В Беларуси нужно создать систему гуманитарной экспертизы важнейших законодательных инициатив.

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