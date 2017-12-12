Лукашенко считает необходимой гуманитарную экспертизу законопроектов



фото: yablor.ru

В Беларуси нужно создать систему гуманитарной экспертизы важнейших законодательных инициатив.

Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на II Съезде ученых, передает БЕЛТА . "Было бы правильно создать в нашей стране систему всесторонней гуманитарной экспертизы важнейших законодательных инициатив и проектов не только с точки зрения права, но и с позиций социологии, психологии, культуры и традиций общества", - отметил Александр Лукашенко.

