Телеведущая Светлана Боровская получает образование психолога, гордится двумя взрослыми сыновьями и уже 20 лет будит страну в эфире программы «Добрай ранiцы, Беларусь!». Ее слабость — салат «Оливье» , а любимый спорт — пешие прогулки в приятной компании. GO.TUT.BY расспросил артистку, как оставаться бодрой даже в пять утра и любить себя в любом возрасте.



Фото из личного архива Светланы Боровской

О подъемах в 4.20 утра и бодрости

Благодаря маме мой режим сна сформировался еще в старших классах — добровольно-принудительно. В 21.30 по телевизору показывали «взрослые фильмы», где были сцены с поцелуями. К этому времени мама отправляла меня спать. Вскоре это вошло в привычку. Так что, когда я подросла и уже можно было смотреть такие фильмы, в полдесятого меня просто клонило в сон и я ровненько плелась в кровать.

Если в расписании стоит утренний эфир, стараюсь укладываться уже в полдесятого. А вот усну ли до часа ночи — большой вопрос. Я работаю на телевидении уже 25 лет, но перед каждым эфиром трепетно волнуюсь, как маленькая девочка, которую родители утром обещали впервые отвести в цирк. За день до эфира ничто не может меня перевозбудить. Четко знаю: все главное должно произойти завтра в шесть утра.

В день эфира ставлю будильник на двадцать минут пятого. Все движения уже отработаны: пью воду, чищу зубы, завтракаю на ходу (закидываю в топку дрова, так сказать) и собираю немного еды с собой. Мой соведущий Денис Дудинский шутит, что утром я угощаю его тем, что вечером не съели мои дети. Если утреннего эфира нет, могу проснуться в полдесятого утра и лениво ходить по дому с подносом, завтракая хурмой или сырниками.



Светлана Боровская с сыновьями. Фото из личного архива Светланы Боровской

Я стала ложиться поздно только недавно — из-за младшего сына-полуночника. Слышу движение в квартире и нервничаю: почему Клим сидит в компьютере — учит лекцию или занимается чем-то другим? Если иду спать в час ночи, то злюсь сама на себя: какая же я дура, что не даю своему организму и лицу достаточно отдыха.

Мои биологические часы до сих пор не настроены. Каждый вечер изобретаю рецепт, как завтра проснуться и быть бодрой. Гример Машенька уже по шагам чувствует мое настроение. Если я пою или кричу «доброе утро, а почему дверь так широко не открыта?», они понимают, что все в порядке и утро будет бодрым. Если я просто тихо захожу в помещение, сразу задают вопрос: «Что случилось?». Командная работа в эфире плетется, как тонкое кружево. Люди, которые много лет работают рядом, чувствуют, кому весело, а кому не драйвово.

Об овсяном печенье и майонезных салатах

Я строго не слежу за питанием. Мой рацион довольно прост. Например, не могу жить без кефира. А самое вкусное блюдо на земле — овсяное печенье с кефиром. Это вкусы и запахи из детства. Как-то возила наше белорусское печенье в Италию. Муж моей сестры — итальянец — тоже с удовольствием его трескал.

Я обожаю салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой». Может, и хотела бы есть их каждый день, но это же безумие. Запреты я не люблю. Как только мне скажут, что это категорически нельзя, еще быстрее закажу это блюдо. Такой характер. Понимаю, что с годами не становлюсь миниатюрнее. Конечно, хотела бы весить поменьше. Это вечный бой. Женщины знают. У меня в роду никогда не было худышек — все сочные. Иногда позволяю себе съедать то, что очень люблю, но чаще проявляю силу воли.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Я умею и люблю готовить, но делаю это редко. Могу пожарить котлеты или сварить борщ, но на это нужно выделить полдня. Всегда выручает мама. Вообще, мне кажется, от маминой помощи никто не откажется, если есть такая возможность. Я люблю готовить в праздничной атмосфере, например, когда собираемся на даче. В свободное утро жарю семье дрожащую яичницу с помидорами, зеленью и чесноком. Сыновья тоже почти не готовят, но постоянно успокаивают меня: «Мам, когда жизнь заставит, всему научимся и точно не останемся голодными». И уже не остаются.

Я очень запасливая и организованная. Когда едем с командой на съемки, у меня всегда есть нарезанная колбаска, сыр и печенье. А вдруг мы сломаемся и останемся в лесу на сутки? Со мной очень удобно, потому что никому не позволю умереть от голода.

О спорте и белорусском менталитете

Я поддерживаю форму благодаря пешим прогулкам, сбалансированному питанию и массажу. Пробовала ходить в тренажерный зал, но монотонные нагрузки мне не нравятся. Могу пройти много километров, гуляя в большом парке «Дрозды». Но никогда не хожу одна. Нравится прогуливаться, обсуждая какую-то тему или решая проблему. Люблю не просто наматывать километры, а к концу прогулки приходить к какому-то выводу или умозаключению.

Мне нравится гулять по деревне, где знаю все дорожки. Вдыхаю запахи грибов, деревьев, прелой листвы. Насыщаюсь красками, которые нас окружают. Такое же вдохновение можно найти в городской атмосфере. Например, иногда останавливаюсь у окон кафе и думаю: «Как здорово, что сегодня в Минске многое устроено именно так, как когда-то я видела в хорошем французском кино». Наблюдаю, как люди мило общаются за кофе. Наверняка у них есть какие-то заботы, но они все разрешимы.



Светлана Боровская с отцом. Фото из личного архива Светланы Боровской

Я никогда не навязывала детям правильные привычки. Они просто выросли на примерах мамы и папы, которые всю жизнь много работали, а не лежали на диване. Детям бессмысленно говорить «надо». Из таких наставлений ничего не выйдет.

Меня раздражает, когда белорусов называют инертными и пытаются грести всех под одну гребенку. Конечно, есть понятие менталитета. Но среди наших людей, как и представителей других народов, хватает активных персон и их противоположностей. Лично меня вообще не окружают вялые люди.

О настоящих эмоциях и заполненном ежедневнике

Я очень живая. Не умею жить наполовину: чувствую себя либо крайне счастливой, либо крайне несчастной. С какого-то момента относительно перестала сдерживать в эфире настоящие эмоции. Хорошо, что мне не надо играть роль, как в театре или кино, и в этом прелесть телевидения.

Я никогда не работала в новостях, хоть у меня были предложения. Очень хорошо помню момент, когда затонул «Курск». Это был мой эфир «Добрай ранiцы, Беларусь!». Я просто не могла работать, слыша про записки, которые люди оставляли на атомной подлодке. Если бы мне надо было спокойно сообщить об этом в новостях, не уверена, что смогла бы совладать с переживаниями и эмоциями.

Моя бодрость не зависит от количества кофе с утра. Я оптимист. Соведущий шутит: «Ну давай, расскажи весело о дождливом прогнозе». И я пытаюсь. Это просто дождь — он же не с камнями. Тем более он когда-нибудь закончится. Кто-то просто мокнет под дождем, а кто-то наслаждается и танцует...



Фото из личного архива Светланы Боровской

Я умею скрывать свои личные переживания и дарить людям доброе утро. Однажды вела эфир, зная, что моя бабушка умирает. Это был День матери — 14 октября. После записи я успела приехать к ней в больницу, привезти букет, поговорить, и уже через два часа ее не стало. Она уходила в полном сознании и здравом уме: успела раздать каждому задания и даже оценить пальто, в котором я к ней пришла.

Конечно, в тот день я могла замениться и не вести эфир. Но я летчик-испытатель: беру себя в руки и испытываю собственный запас прочности. Тот эфир оказался одним из лучших, потому что всю трагедийность собственный жизни я сумела обратить в свет. До съемок никто не знал о моем внутреннем состоянии, потому что жалость и сочувствие могли меня просто убить.

Я не работаю сверх нормы. Соблюдаю баланс между работой и отдыхом. Для меня важна жизнь в самой жизни. Нравится выпить кофе с приятным мне человеком и узнать его новости. Есть дни, когда я еду на работу к пяти вечера, а в восемь уже свободна. Если для результата надо работать 48 часов без перерыва, я готова. Но ведь многие люди просто сидят в офисе до девяти вечера, чтобы создать видимость того, что они труженики. Я за рациональное использование времени и против правила: пока начальник на работе, ты тоже должен сидеть. Сочувствую таким коллективам.

Сегодня моя жизнь такая же насыщенная, как у молодежи в студотряде. Я занимаюсь общественной работой и много езжу как посол доброй воли ЮНЭЙДС (объединение организаций ООН, созданное для борьбы в глобальном масштабе с эпидемией ВИЧ и СПИДа. — Прим. GO.TUT.BY). Иногда ко мне подходят люди и рассказывают, как некоторые «спрыгнули» с наркозависимости, начали принимать лекарства и родили здоровых детей. Я могла бы прожить гораздо более скудную жизнь, ничего об этом не зная. А сейчас дни полны радости и смысла.

О возрасте и комплексах

У меня миллион комплексов. Часто думаю: «А что подумают и скажут люди?». Еще и камера добавляет человеку восемь-десять килограмм. Иногда зрители говорят при личной встрече: «А вы поменьше, чем кажется». Хотя с годами поняла простую истину: те, кто меня любят, из-за недостатков не станут любить меньше, а те, кто ненавидят, тоже не изменят себе.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Прекрасно чувствую себя без косметики. Говорят, без макияжа я выгляжу моложе. Отлично понимаю, сколько мне лет, и не сокрушаюсь из-за того, что у меня не такое лицо, как было в 20. Но вдохновляюсь женщинами 60-ти, 70-ти и 80-ти лет, которые с морщинками сохраняют очарование и стиль. Главное — быть здоровой. А то, что лицо со временем меняется, нестрашно — достаточно пользоваться кремом, пить на ночь меньше воды и чуть раньше ложиться спать.

Не боюсь становиться старше, потому что каждый возраст дает свои преимущества. Сегодня мне 48. У меня полная сумочка приглашений, куда мечтала попасть в 20 и 30, но меня или не звали, или я просто не знала, как оказаться в списке гостей. Теперь могу позволить себе выбирать: хожу редко, но с удовольствием.

Женщины не должны оправдывать плохой внешний вид недостатком средств. Всегда можно сделать огуречные или клубничные маски, положить дольки картошки под глаза, чтобы избавиться от отечности. Другое дело, что бывают состояния, когда не хочется прикладывать никаких усилий. Поверьте, я тоже иногда весь день хожу в пижаме, хочу даже не причесываться. Но ни в коем случае не надо растягивать такое надолго — достаточно побалдеть денек и вовремя остановиться. Надо подниматься с кровати и идти туда, где солнце. Само оно никогда к нам не придет.