В Калинковичах судят водителя, насмерть сбившего спасателя, когда тот тушил фуру. Видео наезда

48-летнего жителя Мозыря обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Во вторник, 13 декабря, суд Калинковичского района приступил к рассмотрению уголовного дела.

Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, — пять лет лишения свободы.

Напомним, происшествие случилось в мае этого года. Водитель SEAT сбил двух спасателей, когда они тушили грузовик на подъездной дороге от трассы граница РФ — Гомель — Кобрин к деревне Ситня Калинковичского района.

Сотрудники МЧС были доставлены в больницу. От полученных травм 26-летний пожарный умер, его 21-летний коллега получил травмы различной степени тяжести.