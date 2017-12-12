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В Калинковичах судят водителя, насмерть сбившего спасателя, когда тот тушил фуру. Видео наезда
48-летнего жителя Мозыря обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Во вторник, 13 декабря, суд Калинковичского района приступил к рассмотрению уголовного дела.
Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, — пять лет лишения свободы.
Напомним,
Сотрудники МЧС были доставлены в больницу. От полученных травм 26-летний пожарный умер, его 21-летний коллега получил травмы различной степени тяжести.
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Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому - пять лет лишения свободы.
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