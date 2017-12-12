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В Калинковичах судят водителя, насмерть сбившего спасателя, когда тот тушил фуру. Видео наезда

13.12.2017 12:27 — Разное | Tut.by  
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48-летнего жителя Мозыря обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Во вторник, 13 декабря, суд Калинковичского района приступил к рассмотрению уголовного дела.

Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, — пять лет лишения свободы.

Напомним, происшествие случилось в мае этого года. Водитель SEAT сбил двух спасателей, когда они тушили грузовик на подъездной дороге от трассы граница РФ — Гомель — Кобрин к деревне Ситня Калинковичского района.

Сотрудники МЧС были доставлены в больницу. От полученных травм 26-летний пожарный умер, его 21-летний коллега получил травмы различной степени тяжести.

 
Теги: Гомель
 
 
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Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому - пять лет лишения свободы.

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