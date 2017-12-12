Белорусы в 10 раз увеличили потребление 4G-трафика, а в Минске появится зона 5G

За последние шесть месяцев пользователи LTE израсходовали в десять раз больше трафика по сравнению с этим же периодом в 2016 году. Об этом сообщили представители инфраструктурного оператора beCloud на мероприятии, посвященном итогам года.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

С июня по ноябрь 2016 года белорусы использовали 2,4 тысячи терабайт LTE-трафика. В 2017 году этот показатель вырос в 9,6 раз — до 24 тысяч терабайт. Общий объем использованного LTE-трафика за 11 месяцев этого года составил 37 тысяч терабайт. Потребление в день — около 133 терабайт, львиную долю всего трафика используют в Минске.

Специалисты компании объясняют рост объемов трафика увеличением интереса пользователей к технологии, запуском новых базовых станций и расширением LTE-сети.

По данным оператора, технология LTE сейчас доступна 68,5% населения страны. За 4-й квартал 2017 года к сети подключились 52 города. Сейчас в сети LTE постоянно находится около 200 тысяч абонентов.

В Беларуси работает более 840 базовых станций связи четвертого поколения в двух диапазонах — 1800 и 2600 мГц, еще 50 появится в этом году, в том числе на трассе до национального аэропорта. В 2018 году компания планирует увеличить их количество почти в два раза — как минимум, до 1500 штук.

Также в beCloud хотят протестировать и ввести до конца 2018 года базовые станции в диапазоне 800 мГц, а также развернуть в Минске полноценную тестовую зону 5G.

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