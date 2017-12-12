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Беларусь поставит в Китай сельхозпродукции на 58 миллионов долларов
13.12.2017 12:22 — Разное | Ежедневник
фото: china.mfa.gov.by
Соглашение об этом было подписано по итогам визита белорусской делегации в Китай 13 декабря.
13 декабря в рамках визита министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца в КНР посольство Беларуси в Китае организовало форум «Зроблена ў Беларусi».
По итогам форума между компаниями подписано соглашений на поставку белорусской сельхозпродукции в КНР на общую сумму в 58 млн долларов, сообщает посольство.
Как сообщалось ранее, два белорусских мясоперерабатывающих завода, ОАО «Велес-Мит» и ОАО «Могилевский мясокомбинат», получили разрешения на поставку говядины в Китай.
Со следующего года Беларусь планирует начать экспорт птицы в КНР.
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Соглашение об этом было подписано по итогам визита белорусской делегации в Китай 13 декабря.
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