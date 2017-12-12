ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь поставит в Китай сельхозпродукции на 58 миллионов долларов

13.12.2017 12:22 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь поставит в Китай сельхозпродукции на 58 миллионов долларов

фото: china.mfa.gov.by

Соглашение об этом было подписано по итогам визита белорусской делегации в Китай 13 декабря.

13 декабря в рамках визита министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида  Зайца в КНР посольство Беларуси в Китае организовало форум «Зроблена ў Беларусi».

По итогам форума между компаниями подписано соглашений на поставку белорусской сельхозпродукции в КНР на общую сумму в 58 млн долларов, сообщает посольство.

Как сообщалось ранее, два белорусских мясоперерабатывающих завода, ОАО «Велес-Мит» и ОАО «Могилевский мясокомбинат», получили разрешения на поставку говядины в Китай.

Со следующего года Беларусь планирует начать экспорт птицы в КНР. 

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соглашение об этом было подписано по итогам визита белорусской делегации в Китай 13 декабря.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Самое вкусное на земле - это кефир с овсяным печеньем". ЗОЖ телеведущей Светланы Боровской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика