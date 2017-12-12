Выехать из Минска проще: завершена реконструкция дороги на Мядель

МИНСК, 13 дек – Sputnik. Реконструкция автодороги Р58 "Минск – Калачи – Мядель на участке между 14-м и 19-м километррами завершена в намеченные сроки, сообщило управление технадзора РУП "Минскавтодор-Центр".

Необходимость реконструкции была обусловлена повышенной интенсивностью движения на выезде из Минска в направлении Мяделя.

Теперь участок трассы имеет две полосы в каждую сторону, были построены две развязки

Как сообщает БелТА , Движение по дороге уже открыто, было отремонтировано 5,4 километра автодорожного полотна, реконструированный участок расширили до уровня трассы первой категории. Проект финансировался за счет кредитных средств Банка развития Беларуси.