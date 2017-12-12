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Выехать из Минска проще: завершена реконструкция дороги на Мядель

13.12.2017 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек – Sputnik. Реконструкция автодороги Р58 "Минск – Калачи – Мядель на участке между 14-м и 19-м километррами завершена в намеченные сроки, сообщило управление технадзора РУП "Минскавтодор-Центр".

Необходимость реконструкции была обусловлена повышенной интенсивностью движения на выезде из Минска в направлении Мяделя.

Теперь участок трассы имеет две полосы в каждую сторону, были построены две развязки

Как сообщает БелТА, Движение по дороге уже открыто, было отремонтировано 5,4 километра автодорожного полотна, реконструированный участок расширили до уровня трассы первой категории. Проект финансировался за счет кредитных средств Банка развития Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Реконструкция проводилась в рамках строительства второй кольцевой автодороги вокруг белорусской столицы.

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