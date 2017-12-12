|
Выехать из Минска проще: завершена реконструкция дороги на Мядель
13.12.2017 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек – Sputnik. Реконструкция автодороги Р58 "Минск – Калачи – Мядель на участке между 14-м и 19-м километррами завершена в намеченные сроки, сообщило управление технадзора РУП "Минскавтодор-Центр".
Необходимость реконструкции была обусловлена повышенной интенсивностью движения на выезде из Минска в направлении Мяделя.
Теперь участок трассы имеет две полосы в каждую сторону, были построены две развязки
Как сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реконструкция проводилась в рамках строительства второй кольцевой автодороги вокруг белорусской столицы.
|
Архив (Разное)
Комментарии