Как дорожает жизнь в столице. На сколько с начала года выросли цены на товары и платные услуги

Продовольственные товары в Минске за 11 месяцев этого года выросли на 3% (в январе−ноябре 2016 года — на 10,1%), а непродовольственные — на 3,8% (год назад — 9,2%), сообщает Белстат. Но больше всего с начала года подорожали платные услуги — на 8,6% (год назад — 16,6%).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В ноябре услуги подорожали на 1% (в ноябре прошлого года — на 0,6%), продовольственные товары — на 0,7% (1,6%), а непродовольственные — на 0,4% (-0,03%, была зафиксирована дефляция).

В ноябре этого года в лидерах по росту цен оказались услуги по охране жилья (+25%), свежие огурцы (+16,27%), бананы (+13,76%), сухофрукты (+9,49%), услуги городского транспорта (+8,90%), моющие средства для автомобилей (+8,85%), отопление (+8%), губная помада (+7,2%), цветы (+6,01%), пряники (+5,58).

Заметнее всего в столице упали цены на свеклу (-13,14%), сапоги зимние на низком каблуке (-7,29%), картофель (-6,12%), цитрусовые плоды (-5,27%), меховые шапки (-5, 17%).

Напомним, в августе Александр Лукашенко потребовал не допустить сезонных колебаний цен на плодоовощную продукцию в Минске.

Ранее — в июле 2015 года — президент потребовал разобраться с формированием розничных цен на плодоовощную продукцию. Такую задачу он поставил во время посещения КУП «Минская овощная фабрика».