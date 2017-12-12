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Промышленность дряхлеет. Доля низкотехнологичных производств продолжает расти

13.12.2017 12:50 — Разное | Ежедневник  
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Промышленность дряхлеет. Доля низкотехнологичных производств продолжает расти

фото: 06.fssprus.ru

Удельный вес низкотехнологичных производств составляет более трети реального сектора экономики и продолжает расти. При этом доля подлинно инновационной, новой для мирового рынка белорусской продукции незначительная - до 2%.

Об этом заявил президент на съезде ученых в Минске. "За последние годы доля высокотехнологичных производств выросла совсем незначительно: с 2,5% в 2010 до почти 3% в 2016 году, - констатировал Лукашенко. - А удельный вес низкотехнологичных производств по-прежнему составляет более трети реального сектора экономики, увеличившись с 30% в 2010 до 35% в 2016 году".

Кроме того, удельный вес отгруженной инновационной продукции в 2016 году составил чуть больше 16%, в нынешнем году - 17%. "Рост есть, но небольшой. Хотя согласно Концепции национальной безопасности этот показатель не должен быть ниже 20%", - заметил президент.

При этом доля подлинно инновационной, новой для мирового рынка белорусской продукции незначительная - до 2%. 

Как считает Александр Лукашенко, такая ситуация во многом складывается из-за невысоких темпов разработки и внедрения передовых технологий. В ходе выступления Президент подчеркнул, что министерства должны максимально сконцентрировать внимание на реализации долгосрочной промышленной политики.

 
Теги: Минск
 
 
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