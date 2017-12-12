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Лукашенко пригласил литовских атомщиков поработать в Островце

13.12.2017 12:44 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко пригласил литовских атомщиков поработать в Островце

фото:tut.by

Президент предложил Литве вместо споров еще раз подумать о совместной эксплуатации Белорусской АЭС.

Выступая перед учеными 13 декабря, Александр Лукашенко отметил, что возведение атомной электростанции в беларуси сформировало новую наукоемкую отрасль белорусской экономики.

"Все вы знаете, какое ревнивое отношение у некоторых наших соседей к строительству и обеспечению безопасности Белорусской АЭС. Убедительным научным ответом оппонентам в этом вопросе является разработка мирового уровня - автоматизированная система контроля радиационной обстановки вокруг объекта", - заявил президент.

Президент предложил Литве вместо споров еще раз подумать о совместной  эксплуатации Белорусской АЭС.

"Много копьев сломало уже в этом вопросе, много разговоров, они продолжаются, возможно, еще будут появляться, - отметил Глава государства. - Но скажу прямо нашим соседям, прежде всего Литве, которые так переживают за строительство нашей станции: безопасность - это наша забота. Мы прежде всего заинтересованы в безопасной станции".

Президент убежден, что вместо политизации вопроса необходим конструктивный разговор о будущем: "Если говорить о Литве, то там закрыта Игналинская станция, много людей лишились рабочих мест. А это грамотные, подготовленные специалисты. И для них это - было бы местом работы". 

 
 
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Президент предложил Литве вместо споров еще раз подумать о совместной эксплуатации Белорусской АЭС.

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