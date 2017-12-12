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В Беларуси будет создан детский научно-технологический парк

13.12.2017 13:29 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси будет создан детский научно-технологический парк

фото: tumix.ru

Президент затронул тему интеллектуальной миграции и предложил растить научные кадры со школьной скамьи.

Выступая на съезде ученых, Лукашенко назвал «острой» тему утечки мозгов. «Ее реальный масштаб оценить трудно, поскольку происходит не только внешняя, но и внутренняя интеллектуальная миграция. Многие молодые люди, оставаясь в нашей стране, меняют научную деятельность на более высокооплачиваемую работу в сфере бизнеса. Нам необходимо создать для молодого поколения самые благоприятные условия для творчества, поддержать молодежные начинания", - считает президент. 

В связи с этим глава государства поручил к 1 сентября 2018 года создать в Беларуси Детский научно-технологический парк.

По мнению президента, пришло время вывести работу с талантливой молодежью на качественно новый уровень: объединить ресурсы наиболее выдающихся ученых и педагогов в работе с подрастающим поколением на высокотехнологичных научных площадках.

 
 
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Президент затронул тему интеллектуальной миграции и предложил растить научные кадры со школьной скамьи.

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