В Беларуси будет создан детский научно-технологический парк

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Президент затронул тему интеллектуальной миграции и предложил растить научные кадры со школьной скамьи.

Выступая на съезде ученых, Лукашенко назвал «острой» тему утечки мозгов. «Ее реальный масштаб оценить трудно, поскольку происходит не только внешняя, но и внутренняя интеллектуальная миграция. Многие молодые люди, оставаясь в нашей стране, меняют научную деятельность на более высокооплачиваемую работу в сфере бизнеса. Нам необходимо создать для молодого поколения самые благоприятные условия для творчества, поддержать молодежные начинания", - считает президент.

В связи с этим глава государства поручил к 1 сентября 2018 года создать в Беларуси Детский научно-технологический парк.

По мнению президента, пришло время вывести работу с талантливой молодежью на качественно новый уровень: объединить ресурсы наиболее выдающихся ученых и педагогов в работе с подрастающим поколением на высокотехнологичных научных площадках.