Лукашенко пообещал увеличить финансирование науки, но попенял на низкую отдачу

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«Мы не настолько богаты, чтобы тратить ресурсы на бесплодную деятельность», - подчеркнул Лукашенко, выступая на съезде ученых 13 декабря.

Финансовые затраты на науку из бюджета страны в 2015-2016 годах составляли по 0,5% ВВП ежегодно, сообщил Лукашенко. По его словам, в перспективе ассигнования будут расти. Однако при этом необходимо оценивать эффективность использования этих капиталовложений. «От всех организаций и отраслей мы требуем главного - результата. Не будет результата - не будет денег. Наука от выполнения этого требования не должна быть в стороне. Мы не настолько богаты, чтобы тратить ресурсы на бесплодную деятельность», - сказал президент.

В связи с этим Лукашенко поручил детально проработать необходимость создания Национального научно-технологического парка "БелБиоград".

"Вы подумайте. Я ваше решение (по созданию "БелБиограда") готов поддержать, если вы ответите мне на этот вопрос: можно ли при нынешней системе существовать и развиваться? Если нет, будем тогда в какой-то град выводить эти направления. Но если вы имеете в виду, что мы туда выведем группу ученых, направлений только для того, чтобы создать преференции, это неразумное, бестолковое предложение, которое мною поддержано не будет", - сказал Лукашенко.

Проект «БелБиограда» обсуждается в Беларуси уже несколько лет. По плану, парк должен объединить комплекс офисных, научно-исследовательских и социальных зданий в разных регионах Беларуси и специализироваться на фармацевтике, промышленных биотехнологиях, биотехнологиях в АПК, нанопродукции.

«БелБиоград» планировалось создать в течение 2012−2018 годов, его бюджет должен был составить более 2 млрд евро.

