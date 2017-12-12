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Кедми: народ бушует, что будет в результате, знает только Аллах
13.12.2017 13:54 — Разное | Sputnik Беларусь
Палестинское движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады, триггером послужило заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.
AHMAD GHARABLI
Известный политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми прокомментировал для радио Sputnik Беларусь заявление Трампа, последние события на Ближнем Востоке и возможную перспективу развития событий.
"Заявление Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля само по себе положительно, но сделано оно очень неумело. И в результате Трамп вместо желаемого укрепления собственной позиции получил нарекания со всех сторон. Советники предупреждали Трампа, что такая форма признания Иерусалима может привести к волнениям на Ближнем Востоке, и в мусульманских государствах, и среди арабского населения Израиля. Сегодня народ бушует, власть пытается его сдержать. Какой будет результат? Как говорят на Востоке — знает только Аллах", — сказал Кедми.
Мнение Якова Кедми о позиции России в признании Западного Иерусалима столицей Израиля слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Известный политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми комментирует последние события, связанные с заявлением Трампа по Иерусалиму и...
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