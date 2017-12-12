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Зарплату президента Литвы повысят до 5538 евро. Какие доходы у мировых лидеров

13.12.2017 14:01 — Разное | Tut.by  
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Парламент Литвы принял бюджет на 2018 год. Документ предусматривает увеличение средней зарплаты учителя «на руки» до 750 евро, госслужащих — до 800 евро, высокопоставленных полицейских — до 1300 евро, президента — до 5538 евро, сообщает delfi.lt со ссылкой на BNS.


Фото: Reuters

Так, зарплата президента Литвы Дали Грибаускайте «на руки» составит 5538 евро в месяц — на 84 евро больше чем сейчас. Зарплата спикера парламента Литвы Виктораса Пранцкетиса увеличится на 44 евро до 2910 евро, премьер-министра Саулюса Сквернялиса — на 50 евро или до 3253 евро «на руки».

Мировые лидеры, как правило, зарабатывают заметно больше, чем в среднем по стране. Так, президент Швейцарии Дорис Лойтхард зарабатывает 437 тысяч долларов в год, а Канцлер ФРГ Ангела Меркель — 244 тысяч долларов в год.

В прошлом году доход президента России Владимира Путина составил около 153 тысяч долларов. Напомним, в октябре этого года Владимир Путин продлил действие своего указа, по которому на 10% сокращается зарплата главы государства, председателя правительства и других чиновников, денежное вознаграждение которых исчисляется в соответствии с указами президента РФ. По указу президента России зарплаты сокращались на 10% с 1 января по 31 декабря 2017 года.

Впервые президент России уменьшил зарплаты чиновников в 2015 году, затем действие данной нормы ежегодно продлевалось.

Президент США Дональд Трамп отказался от президентской зарплаты в 400 тысяч долларов сразу после избрания на пост главы США. «По закону я обязан все равно получать не меньше доллара в год, так что пусть будет доллар», — заявил он в эфире телеканала CBS. Позднее Дональд Трамп пожертвовал свою зарплату за третий квартал на борьбу с опиоидным кризисом.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель зарабатывает 239 тысяч долларов в год, а премьер-министр Швеции Стефан Лёвен — 235 тысяч долларов в год.

Совокупный доход президента Беларуси Александра Лукашенко в 2015 году составил 551.761.258 рублей (51 640 долларов, или по 4 300 долларов в месяц). Он получал лишь зарплату. Недвижимого имущества или транспортных средств глава государства в 2015 году не имел.

Напомним, еще накануне президентских выборов 2001 года глава государства подписал Декрет № 20, который обязал ЦИК в десятидневный срок со дня регистрации публиковать сведения о доходах и имуществе кандидатов. По мнению Александра Лукашенко, это было сделано для того, чтобы всесторонне информировать граждан о кандидатах на главный пост страны.

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Мировые лидеры, как правило, зарабатывают заметно больше, чем в среднем по стране.

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