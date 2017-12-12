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Зарплату президента Литвы повысят до 5538 евро. Какие доходы у мировых лидеров
Парламент Литвы принял бюджет на 2018 год. Документ предусматривает увеличение средней зарплаты учителя «на руки» до 750 евро, госслужащих — до 800 евро, высокопоставленных полицейских — до 1300 евро, президента — до 5538 евро,
Так, зарплата президента Литвы Дали Грибаускайте «на руки» составит 5538 евро в месяц — на 84 евро больше чем сейчас. Зарплата спикера парламента Литвы Виктораса Пранцкетиса увеличится на 44 евро до 2910 евро, премьер-министра Саулюса Сквернялиса — на 50 евро или до 3253 евро «на руки».
Мировые лидеры, как правило, зарабатывают заметно больше, чем в среднем по стране. Так, президент Швейцарии Дорис Лойтхард
В прошлом году доход президента России Владимира Путина составил около 153 тысяч долларов. Напомним, в октябре этого года Владимир Путин
Впервые президент России
Президент США Дональд Трамп отказался от президентской зарплаты в 400 тысяч долларов сразу после избрания на пост главы США. «По закону я обязан все равно получать не меньше доллара в год, так что пусть будет доллар», — заявил он в эфире телеканала CBS. Позднее Дональд Трамп
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель зарабатывает 239 тысяч долларов в год, а премьер-министр Швеции Стефан Лёвен — 235 тысяч долларов в год.
Совокупный доход президента Беларуси Александра Лукашенко в 2015 году
Напомним, еще накануне президентских выборов 2001 года глава государства
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Мировые лидеры, как правило, зарабатывают заметно больше, чем в среднем по стране.
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