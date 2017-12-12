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Гидромет: ночью в четверг температура опустится до –10°С
13.12.2017 14:44 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек – Sputnik. Температура воздуха ночью в четверг 14 декабря при прояснениях может опуститься до –10°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее синоптики предупредили белорусов, что неустойчивая погода в республике в ближайшие дни сохранится – местами ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а днем температура воздуха будет подниматься выше ноля.
По информации Гидромета, днем в четверг в Беларуси ожидается мокрый снег с дождем, на дорогах местами будет туман, гололедица.
"Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до –1..–7°С, при прояснениях до –8..–10°С", – сказали собеседники Sputnik, уточнив, что днем термометры покажут от –2 до +4°С.
В следующие два дня через Беларусь пройдут атмосферные фронты, которые будут сопровождаться осадками, ночью ожидается от –4 до +2°С, днем –1..+5°С.
В воскресенье снова будет идти снег с дождем, по юго-востоку страны – сильный, температурный режим не изменится.
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Неустойчивая погода в республике в ближайшие дни сохранится – местами ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.
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