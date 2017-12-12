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"Умный" замок Xiaomi оценили в 60 долларов

13.12.2017 15:05 — Разное | Tut.by  
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Компания Xiaomi на своей краудфандинговой платформе MIJIA представила «умный» замок Vima Smart Lock Cylinder, который в Китае будет стоить около 60 долларов. Об этом сообщает Gizmochina.

Vima Smart Lock Cylinder — это цилиндр (его еще называют личинкой замка), который можно встроить в другой замочный механизм. В Vima Smart Lock Cylinder используется двойная система разблокировки, которая состоит из механического замка и 128-битного чипа.


В комплект поставки входит пять цветных ключей, каждый из которых можно запрограммировать в приложении Mi Home. Там же пользователей оповестят об несанкционированном открытии двери или необходимости замены встроенного в замок аккумулятора.


Vima Smart Lock Cylinder выпускается в четырех размерах (55, 65, 75 и 90 мм) и содержит ряд систем безопасности вроде звуковых оповещений или возможности удаления из системы любого из пяти ключей при их краже или потере.

Старт продаж устройства в Китае намечен на 24 января 2018 года.

Смотрите, сколько у нас стоят другие гаджеты Xiaomi:

 
 
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Старт продаж устройства в Китае намечен на 24 января 2018 года.

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