Дома-невидимки: как выглядят и зачем их строят

Архитекторы и дизайнеры часто используют зеркальные поверхности в оформлении фасадов — этот прием помогает визуально изменить объем и форму постройки, создать оптическую иллюзию или вовсе сделать дом-невидимку. Мы собрали самые оригинальные здания с зеркальной архитектурой.

Дом Копперфильда?

В пригороде Варшавы архитектор Марчин Томашевский из архитектурной студии Reform спроектировал здание, парящее среди деревьев.



Фото: Reform

Постройка, получившая имя «Дом Изабеллы», занимает совсем немного места. Она состоит из двух горизонтальных объемов, фасад первого этажа отделан зеркальными панелями, фасад второго покрыт белой штукатуркой. В зеркальном фасаде отражается окружающий лес, благодаря чему создается впечатление, что дом подвешен в воздухе между деревьями.



Фото: Reform



Фото: Reform

Невидимый прямоугольник

Этот дом в Австрии выполнен с зеркальным фасадом, чтобы полностью слиться с пейзажем и не нарушить природной гармонии. Однако создатели позаботились о птичках, покрыв его специальной инфракрасной пленкой, невидимой для человека, но заметной для птиц.



Фото: archdaily.com



Фото: archdaily.com

Green Orchard

Дом Green Orchard в Южном Глостершире (Великобритания), построенный по проекту архитектора Пола Арчера. По желанию владельцев, фасад отделан панелями из полированного алюминия, чтобы постройка визуально сливалась с садом.



Фото: archdaily.com

Отель на дереве в Швеции

В Швеции есть необычный отель Tree Hotel, который представляет собой зеркальный куб, подвешенный вокруг ствола дерева. Разработанный бюро Tham & Videgård Arkitekter стеклянный куб отражает окружающий лес и небо, а доступ внутрь осуществляется с помощью легкого моста.



фото: Tham & Videgård Arkitekter



фото: Tham & Videgård Arkitekter

Кафе в Японии

Цветущая сакура отражается в зеркальных фронтонах кафе в Гифу (Япония), проект которого разработала архитектурная студия Bandesign. Здание имеет два крыла и выглядит, будто его разрезали пополам и расположили вокруг вечнозеленого дерева, которое стоит на площади из белоснежного гравия. Зеркальные фронтоны расположены под углом друг к другу таким образом, чтобы отражать как соседнее дерево, так и вишни в цвету, которые растут на берегу реки.



Фото: Bandesign

«Хищник» в ботаническом саду Австралии

Австралийское бюро Charles Wright Architects построило туристический центр в ботаническом саду (штат Квинсленд) с зеркальными фасадами. Это делает здание практически невидимым среди окружающей зелени. Архитекторы вдохновились костюмом охотника-пришельца из фильма «Хищник».



Фото: Charles Wright Architects



Фото: Charles Wright Architects

Дом WZ2 в Германии

В Германии этот дом известен как «Дом wz2». Стены старого дома 1950 года постройки архитектор Бернд Циммерман «одел» в панели из полированной нержавеющей стали, чтобы дом отражал окрестности. Так старая постройка превратилась в современное здание.



Фото: Valentin Wormbs

Иллюзия дома в Лондоне

Дом-иллюзия аргентинского художника Leandro Erlich. Это произведение искусства называется Dalston House.



Фото: www.dezeen.com

Зеркальный ресторан

Архитекторы студии PRAG Architects так увлеклись задачей «вписать» здание в окружающий ландшафт, что даже перестарались — ресторан Steirereck просто растворился. Резонный вопрос: как туристу найти его?



Фото: PRAG Architects

Зеркальная сауна в США

Архитектор Дан Хизель построил эту крошечную сауну на берегу реки Саранак, неподалеку от Нью-Йорка. Само строение сделано из дерева, но почти полностью покрыто зеркалами. Из-за этого домик обнаружить практически невозможно.



Фото: danhiseldesign.com



Фото: danhiseldesign.com

Зеркальный павильон в Копенгагене

Гигантские зеркала украшают торцы павильона в Копенгагене, построенного датскими архитекторами MLRP . Необработанная древесина облицовки сильно контрастирует с выпуклыми и вогнутыми зеркалами, которые распахиваются, когда здание используется в качестве открытого зала.



Фото: MLRP

Павильон Port Vieux в Марселе

Пятидесятиметровый навес на шести стойках. Можно посмотреть на человеческий муравейник, не забираясь на крышу.



Фото: Designboom.com