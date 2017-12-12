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Дома-невидимки: как выглядят и зачем их строят
Архитекторы и дизайнеры часто используют зеркальные поверхности в оформлении фасадов — этот прием помогает визуально изменить объем и форму постройки, создать оптическую иллюзию или вовсе сделать дом-невидимку. Мы собрали самые оригинальные здания с зеркальной архитектурой.
Дом Копперфильда?
В пригороде Варшавы архитектор Марчин Томашевский из архитектурной студии
Постройка, получившая имя «Дом Изабеллы», занимает совсем немного места. Она состоит из двух горизонтальных объемов, фасад первого этажа отделан зеркальными панелями, фасад второго покрыт белой штукатуркой. В зеркальном фасаде отражается окружающий лес, благодаря чему создается впечатление, что дом подвешен в воздухе между деревьями.
Невидимый прямоугольник
Этот дом в Австрии выполнен с зеркальным фасадом, чтобы полностью слиться с пейзажем и не нарушить природной гармонии. Однако создатели позаботились о птичках, покрыв его специальной инфракрасной пленкой, невидимой для человека, но заметной для птиц.
Green Orchard
Дом Green Orchard в Южном Глостершире (Великобритания), построенный по проекту архитектора Пола Арчера. По желанию владельцев, фасад отделан панелями из полированного алюминия, чтобы постройка визуально сливалась с садом.
Отель на дереве в Швеции
В Швеции есть необычный отель Tree Hotel, который представляет собой зеркальный куб, подвешенный вокруг ствола дерева. Разработанный бюро Tham & Videgård Arkitekter стеклянный куб отражает окружающий лес и небо, а доступ внутрь осуществляется с помощью легкого моста.
Кафе в Японии
Цветущая сакура отражается в зеркальных фронтонах кафе в Гифу (Япония), проект которого разработала архитектурная студия Bandesign. Здание имеет два крыла и выглядит, будто его разрезали пополам и расположили вокруг вечнозеленого дерева, которое стоит на площади из белоснежного гравия. Зеркальные фронтоны расположены под углом друг к другу таким образом, чтобы отражать как соседнее дерево, так и вишни в цвету, которые растут на берегу реки.
«Хищник» в ботаническом саду Австралии
Австралийское бюро Charles Wright Architects построило туристический центр в ботаническом саду (штат Квинсленд) с зеркальными фасадами. Это делает здание практически невидимым среди окружающей зелени. Архитекторы вдохновились костюмом охотника-пришельца из фильма «Хищник».
Дом WZ2 в Германии
В Германии этот дом известен как «Дом wz2». Стены старого дома 1950 года постройки архитектор Бернд Циммерман «одел» в панели из полированной нержавеющей стали, чтобы дом отражал окрестности. Так старая постройка превратилась в современное здание.
Иллюзия дома в Лондоне
Дом-иллюзия аргентинского художника Leandro Erlich. Это произведение искусства называется Dalston House.
Зеркальный ресторан
Архитекторы студии PRAG Architects так увлеклись задачей «вписать» здание в окружающий ландшафт, что даже перестарались — ресторан Steirereck просто растворился. Резонный вопрос: как туристу найти его?
Зеркальная сауна в США
Архитектор Дан Хизель построил эту крошечную сауну на берегу реки Саранак, неподалеку от Нью-Йорка. Само строение сделано из дерева, но почти полностью покрыто зеркалами. Из-за этого домик обнаружить практически невозможно.
Зеркальный павильон в Копенгагене
Гигантские зеркала украшают торцы павильона в Копенгагене, построенного датскими архитекторами
Павильон Port Vieux в Марселе
Пятидесятиметровый навес на шести стойках. Можно посмотреть на человеческий муравейник, не забираясь на крышу.
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Зеркальные фасады визуально изменяют объем и форму постройки, создают оптическую иллюзию, что здания и вовсе нет.
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