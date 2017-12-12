Лидия Ермошина о роли соцсетей и радиоэфира накануне местных выборов /

В Беларуси близятся выборы в местные советы, инициативные группы занимаются сбором подписей в поддержку кандидатов в депутаты , а сами кандидаты готовятся заполнить декларации о доходах и выступить перед избирателями в радиоэфире (в ФМ и УКВ-диапазоне), но не более трех минут и под запись.



© Pixabay Кандидатам в депутаты отведено не более трех минут радиоэфира

Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина накануне высказалась в отношении радио и социальных сетей как инструментов избирательных кампаний. По мнению главы Центризбиркома, особенно важным фактором для кандидатов является их личная известность по месту выборов.

" Местные выборы можно проводить без всяких бюджетов , потому что если тебя не знают в данном округе и в данном регионе тебя не спасут ни какие деньги, по этому там участвуют в выборах люди, которых знают по их основной, либо производственной деятельности", — сказала Ермошина.

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По мнению Председателя Центризбиркома, скрытая предвыборная реклама в соцсетях, в частности через Facebook — явление очень распространенное , и пресечь ее практически невозможно, соответственно, наказывать за нее кандидатов также не будут.

Комментарий Председателя ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.