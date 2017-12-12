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Лидия Ермошина о роли соцсетей и радиоэфира накануне местных выборов
13.12.2017 15:10 — Разное | Sputnik Беларусь
В Беларуси близятся выборы в местные советы,
Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина накануне высказалась в отношении радио и социальных сетей как инструментов избирательных кампаний. По мнению главы Центризбиркома, особенно важным фактором для кандидатов является их личная известность по месту выборов.
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По мнению Председателя Центризбиркома,
Комментарий Председателя ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина рассказала о скрытой рекламе в соцсетях кандидатов в депутаты местных советов и важности их...
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