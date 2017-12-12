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Лидия Ермошина о роли соцсетей и радиоэфира накануне местных выборов

13.12.2017 15:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Беларуси близятся выборы в местные советы, инициативные группы занимаются сбором подписей в поддержку кандидатов в депутаты, а сами кандидаты готовятся заполнить декларации о доходах и выступить перед избирателями в радиоэфире (в ФМ и УКВ-диапазоне), но не более трех минут и под запись.

Лидия Ермошина о роли соцсетей и радиоэфира накануне местных выборов
© Pixabay
Кандидатам в депутаты отведено не более трех минут радиоэфира

Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина накануне высказалась в отношении радио и социальных сетей  как инструментов избирательных кампаний. По мнению главы Центризбиркома, особенно важным фактором для кандидатов является их личная известность по месту выборов.

"Местные выборы можно проводить без всяких бюджетов, потому что если тебя не знают в данном округе и в данном регионе тебя не спасут ни какие деньги, по этому там участвуют в выборах люди, которых знают по их основной, либо производственной деятельности", — сказала Ермошина.

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По мнению Председателя Центризбиркома, скрытая предвыборная реклама в соцсетях, в частности через Facebook — явление очень распространенное, и пресечь ее практически невозможно, соответственно, наказывать за нее кандидатов также не будут.

Комментарий Председателя ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина рассказала о скрытой рекламе в соцсетях кандидатов в депутаты местных советов и важности их...

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