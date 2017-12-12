В Беларуси хотят завести первое уголовное дело за хищение биткоина

В Беларуси решается вопрос о возбуждении первого уголовного дело о хищении биткоина. К правоохранителям обратился директор минской фирмы, пишет издание «СБ — Беларусь сегодня» .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Заявление в Ленинский РОВД Бреста было написано еще в середине августа. Потерпевший рассказал, что приобрел криптовалюту в 2011 году по цене около 100 долларов. Летом 2017 года мужчина через месенджер Telegram познакомился с потенциальным покупателем, который предложил за 0,83 биткоина три тысячи долларов.

«Участники сделки встретились в кафе в центре Бреста. Через одну из интернет-бирж минчанин перевел покупателю 0,83 биткоина. Ждать завершения транзакции нужно было пару часов. Однако потенциальный покупатель за это время успел скрыться в неизвестном направлении. Оговоренную сумму он так и не перевел», — рассказал первый заместитель начальника РОВД Ленинского района Дмитрий Коровяковский.

Сейчас милиция пытается установить личность злоумышленника. Ситуация с правовой оценкой осложняется еще и тем, что прежде уголовные дела по факту хищения криптовалюты в Беларуси не возбуждались. Возможно, дело будет возбуждено по ч.1 ст. 209 УК Беларуси — «Завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество)».

Наказание по этой статьей — от общественных работ до трех лет лишения свободы.

Напомним, курс биткоина на 13 декабря составляет 16 725 долларов.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткоина произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, и большая часть биткоинов уже «добыта».