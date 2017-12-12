Джигарханян, Бледанс и Абрамович: громкие расставания 2017 года

МИНСК, 13 дек – Sputnik. Для некоторых известных личностей 2017 год стал одним из самых счастливых в жизни: долгожданного первенца родила певица Юлия Савичева, а супруга английского принца Уильяма Кейт Миддлтон узнала, что в третий раз станет мамой, принц Гарри сообщил о свадьбе с Меган Маркл.

Между тем у некоторых дела на личном фронте складывались не так удачно, как им хотелось бы. О своем разводе спустя 25 лет брака заявила звезда 90-х Екатерина Семенова. Громко разошлись Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская.

Абрамович – Жукова

"После десяти лет вместе мы приняли сложное решение расстаться, но мы остаемся близкими друзьями, родителями наших детей, партнерами в проектах, которые создавали вместе", – сообщили в августе российский олигарх Роман Абрамович и галерист Дарья Жукова.

За плечами у супругов – десятилетие совместной жизни, у них осталось двое детей.

Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы и спровоцировала бурные обсуждения в сети. Злые языки говорили об изменах Жуковой с Леонардо ди Каприо. Абрамович якобы был замечен в связи с примой Мариинского театра Дианой Вишневой.

Бывшие супруг не стали давать по этому поводу интервью, а лишь заметили, что остаются друзьями.

#DashaZhukova #RomanAbramovich Публикация от @dasha_zhukova_fp Июл 30 2017 в 8:25 PDT

Познакомились Абрамович и Жукова в 2005 году на футбольном матче в Барселоне. На тот момент у миллиардера была жена и пятеро детей, галеристка встречалась с теннисистом Маратом Сафиным. В 2007-м Жукова и Абрамович приняли решение жить вместе.

Сегодня бывшие супруги совместно владеют Музеем современного искусства "Гараж" в Москве и культурным центром на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

Джигарханян – Цымбалюк-Романовская

Весь мир осенью следил за семейной драмой Народного артиста СССР Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, которая в итоге закончилась разводом.

В октябре артист был госпитализирован с диабетом. Уже в больнице сделал громкое заявление, назвав свою супругу воровкой. Джигарханян утверждал, что его жена оформила на себя квартиру в Москве, а также перевела на свой счет деньги от продажи еще одного жилья. Также артист выразил опасение, что Виталина захватит его театр, директором которого является.

После этого начался через интервью со стороны обоих супругов, который завершился тем, что артист подал на развод, который был официально оформлен 27 ноября.

С бывшей супругой Джагарханян знаком 15 лет, но только в прошлом году они узаконили отношения. Познакомились на гастролях в Киеве, когда 16-летняя Цымбалюк-Романовская взяла у Джигарханяна автограф. В 2002 году, когда у актера случился микроинсульт, помогла ему восстановиться.

Бледанс – Семин

В сентябре телеведущая Эвелина Бледанс сообщила, что почти год не живет со своим супругом, продюсером Александром Семиным.

Разлад в звездной семье произошел после громкого скандала, который случился в 2015 году. Александра обвинили в социальных сетях в избиении няни. Бледанс и Семин попытались объяснить, что никаких избиений не было, а няня на самом деле – мошенница, которая долгое время собирала деньги от имени Эвелины якобы на помощь больным детям.

После разборок Александр стал говорить, что его тяготит публичная жизнь супруги, а потом принял решение расстаться, отметила Бледанс.