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Рейсовый автобус врезался в ворота частного дома под Минском
Рейсовый автобус врезался в ворота частного дома под Минском, сообщила
ДТП произошло утром 13 декабря. Водитель 1979 года рождения отъезжал от конечной остановки «Тарасово». «На площадке разворотного кольца из-за того, что на проезжей части образовался слой льда, он не справился с управлением и совершил наезд на ворота и заборное ограждение домовладения», — рассказала Екатерина Сильченко.
В результате ДТП пострадавших нет, автобус и ограждение получили механические повреждения.
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На проезжей части образовался слой льда, водитель не справился с управлением и совершил наезд.
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