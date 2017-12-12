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Рейсовый автобус врезался в ворота частного дома под Минском

13.12.2017 16:10 — Разное | Tut.by  
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Рейсовый автобус врезался в ворота частного дома под Минском, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.


Фото: ГАИ Минского района

ДТП произошло утром 13 декабря. Водитель 1979 года рождения отъезжал от конечной остановки «Тарасово». «На площадке разворотного кольца из-за того, что на проезжей части образовался слой льда, он не справился с управлением и совершил наезд на ворота и заборное ограждение домовладения», — рассказала Екатерина Сильченко.


Фото: ГАИ Минского района

В результате ДТП пострадавших нет, автобус и ограждение получили механические повреждения.

 
 
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На проезжей части образовался слой льда, водитель не справился с управлением и совершил наезд.

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