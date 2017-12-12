Лукашенко: Вы обещали мне электромобиль, мы начинаем массово строить заправочные электростанции

«Вы обещали мне сделать электромобиль, батарею, которой нет в мире», — напомнил Александр Лукашенко представителям науки во время пленарного заседания Съезда ученых.

— У нас профицит электрической энергии будет, нам ее куда-то надо девать, — объяснил президент ученым. — А тут господь нам помог, мир немедленно окунулся в эту электроэнергию. Мы сейчас приняли решение: начинаем заранее массово строить заправочные электростанции.

Александр Лукашенко напомнил, что разработчики пообещали ему сделать автомобиль.

— Я вам показал на сегодня лучший электромобиль, который сам испытал, посмотрел. И вы мне сказали, что это не проблема сделать двигатель электрический, что надо сделать батарею. Вы мне пообещали, что сделаете такую, которой нет в мире.

Напомним, летом Александр Лукашенко протестировал последнюю модель электромобиля Tesla и поручил отечественным разработчикам стремиться к этому уровню:

— Скорость набирает так, что все наши немецкие тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания остались мгновенно позади и догнать не смогли. Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее. За две с половиной секунды — 100 км. Но меня интересовало, как он держит дорогу, — идеально. Я вам раскрываю все карты личные. Это мое хобби — автомобили — с давних-давних времен. Я слежу за развитием этой отрасли, — отметил президент.