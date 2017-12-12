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Канада объявила о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в России

13.12.2017 15:59 — Разное | Tut.by  
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Сборная Канады объявила о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет 22−25 марта 2018 года в российской Тюмени.


Антон Шипулин. Фото: biathlonrus.com

Так канадцы отреагировали на слишком мягкие, по их мнению, санкции к Союзу биатлонистов России по следам расследования Международного олимпийского комитета, который допустил российских спортсменов в Играм в Пхенчхане только под нейтральным флагом.

IBU не дисквалифицировал Россию, но ограничил в правах. Этап Кубка мира у Тюмени остается

В Канаде считают, что в Международном союзе биатлонистов плохо защищают чистых спортсменов. По информации NRK, еще несколько стран разделяют эту позицию Канады.

— Решение проводить в России соревнования было принято вопреки мнению МОК, который отстранил россиян от Пхенчхана-2018. И есть большие сомнения в эффективности работы российских антидопинговых служб, поскольку РУСАДА по-прежнему не получила лицензию от WADA. В связи с этим Канада отказывается отправлять в Россию свои команды, — говорится в сообщении Федерации биатлона Канады.

Президент IBU Андерс Бессеберг дал понять, что не придает особого внимания реакции Канады.

— Никто никого не заставляет ехать в Россию. У нас была конференция с МОК, где выяснилось, что соревнования в России могут проходить, как и были запланированы. Нет никакого повода, чтобы паниковать. Больше мне комментировать по этому поводу нечего, — ответил президент IBU Андерс Бессеберг.

 
 
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Сборная Канады объявила о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет 22−25 марта 2018 года в российской Тюмени.

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